Guerra de buscadores: Microsoft boicotea a Chrome en sus dispositivos para promocionar Edge

Google es el motor de búsqueda número uno en el mundo, el favorito y más utilizado, y hasta muy recientemente parecía que esto no iba a cambiar, sin embargo, el auge de ChatGPT y su integración en el buscador de Microsoft, Edge, ha tambaleado esta posición dominante. Por ello la empresa de Bill Gates ha visto un hueco, una oportunidad para arrebatarles el puesto y está haciendo todo lo posible e incluso prácticas de dudosa legalidad.

Y es que tal y como ha descubierto Gizmodo, Microsoft extendió recientemente una actualización de Windows que bloqueó una función de Chrome que permitía establecer el buscador de Google como el predeterminado en el dispositivo además de bombardear a los usuarios con ventanas emergentes cuando usaban dicho motor de búsqueda.

La empresa de Bill Gates ha visto una oportunidad que no puede dejar escapar, y es que con el "boom" de la Inteligencia Artificial, por primera vez Edge es más atractivo que Chrome, o por lo menos los usuarios se plantean usarlo. Lo hemos visto con la enorme acogida que ha tenido en los últimos meses, al igual que gigantes como Samsung se estarían planteando cambiarlo como su buscador predeterminado en sus smartphones.

Como era de esperar esto no le está gustando nada a Google, y a pesar de que la rivalidad entre ambas compañías ha existido desde sus inicios, esta guerra se ha intensificado en el último año. Se dice que todo comenzó en julio de 2022 cuando la propietaria de servicios como Gmail incluyó por la puerta de atrás una nueva herramienta en Chrome para Windows, y que te permitía establecer este buscador como el predeterminado con un solo clic.

Todo funcionaba correctamente, hasta que varios meses después, ya no. Más en concreto a partir de abril cuando Microsoft publicó la actualización KB5025221 de Windows, el botón dejó de funcionar, pero quien se llevó la peor parte fueron los usuarios de Windows empresarial, quienes al abrir Chrome se encontraban cada vez con que les saltaba la página de configuración predeterminada de Windows.

E incluso Microsoft llegó a poner anuncios de Edge en la página de descarga de Chrome diciendo cosas como "Microsoft Edge usa la misma tecnología que Chrome, con la confianza adicional de Microsoft". Como consecuencia de este bloqueo, Google tuvo que eliminar dicha función, la cual para los usuarios habituales de Chrome era muy útil.

Por su parte, Microsoft no ha declarado al respecto al ser preguntado, pero sí que remitió un comunicado en el que hablaba sobre las apps predeterminadas en las que señalaban que el usuario tenía total libertad para elegir las herramientas que quisiera en sus dispositivos.

Por su parte, Google dice que "casualmente" en cuanto deshabilitaron la función, el problema de las ventanas emergentes desapareció. Es cierto que no hay pruebas que delatan la actuación de Microsoft, pero podemos estar bastante seguros de que no va a ser el último rifirrafe entre las compañías a medida que la tensión por ser el buscador más utilizado el mundo sigue creciendo, y que Google puede perdonarles esta, pero no olvida.