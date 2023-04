El negocio de los 3.000 millones en juego: Samsung podría cambiar Google por Bing

La Inteligencia Artificial está revolucionando el sector tecnológico de muchísimas maneras, pero lo que no esperábamos para nada es que fuera a poner en duda la posición dominante de Google como el motor de búsqueda número uno y aunque esto está todavía muy lejos de ocurrir, poco a poco vemos señales de que esto podría ocurrir.

Si hablamos del ascenso que ha pegado la IA en estos últimos meses, el nombre de ChatGPT, OpenAI y Microsoft tiene que estar en la conversación, y es que este chat ha sido el impulsor de la llegada de dicha tecnología a manos del público general. Y es que, aunque la oferta no deje de crecer, ChatGPT es el referente, al igual que el buscador de Microsoft, Bing, lo es en lo que se refiere a la integración de la IA en un motor de búsqueda.

Es a partir de ellos que el resto de las compañías, plataformas o servicios están actuando, y el último ejemplo en demostrarlo es la importante decisión que tiene que tomar uno de los principales fabricantes de tecnología, Samsung, según ha descubierto The New York Times.

Esto es porque Samsung estaría valorando cambiar a Google por Bing como el buscador predeterminado en sus teléfonos móviles, tablets y demás dispositivos. Google y la compañía japonesa llevan colaborando durante años en este aspecto, y se calcula que este contrato que tienen genera más de 3.000 millones de dólares en ingresos a la compañía estadounidense.

La cosa es que Bing siempre ha sido visto como un motor de búsqueda del montón y a pesar de estar ya integrado en productos como los dispositivos de Microsoft, por norma general los usuarios prefieren usar otros como Google.

Sin embargo, desde que Microsoft integró ChatGPT en su buscador Bing esto ha cambiado, y de la nada este buscador ya supera los 100 millones de usuarios diarios activos. Microsoft ha sido la primera compañía en integrar con éxito la IA dentro de un motor de búsqueda, y eso es algo que ha llamado la atención de los usuarios y compañías.

Como no podía ser menos, Google está trabajando para hacer lo mismo, y hace unas semanas presentaron Bard, su propia IA. No obstante, no está para nada conseguida en comparación con ChatGPT, por lo que la empresa propiedad de Alphabet todavía tiene mucho recorrido por hacer.

Y ahora lo tendrá que hacer contrarreloj, ya que el negocio de los 3.000 millones que tiene con Samsung está en juego, y de perderlo esto podría desencadenar en una estampida por parte de otras marcas que podrían terminar con el monopolio de Google.