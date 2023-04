La advertencia de una vicepresidenta de Google para veinteañeros: "No es solo mérito"

La mayoría de personas se unen al mercado laboral en sus veintes, cuando han terminado sus estudios superiores y deciden emanciparse. En esta época es normal cometer errores de decisión y de estrategia, pues poco tiempo antes eran estudiantes y su principal preocupación era hacer trabajos y aprobar exámenes. Pero la vicepresidenta de Google Wallet, Jenny Cheng, asegura que algunas equivocaciones pueden salir caras.

Pero Cheng, que tiene hoy 50 años, comenta que ella misma cometió ese error cuando empezó a trabajar. Se trata de "esperarte que las cosas pasen simplemente porque te las mereces". Y es que cuando comenzó como asesora sénior en Deloitte, poco después de terminar en la Universidad de California en Berkeley, Cheng lo pasaba mal pensando que lo hacía muy bien y no se le recompensaba suficientemente.

Ser claro con los objetivos

"Recuerdo estar pensando que deberían haberme ascendido porque trabajaba muy bien, pero ahora creo que el error era no darme cuenta de que no es solo mérito", comenta. Añade que incluso estando seguro de que se merece un reconocimiento, como un aumento de sueldo o un ascenso, siempre se debe ser claro con respecto a lo que se quiere en el trabajo.

"Busca las oportunidades, y luego sitúate para alcanzarlas. Levanta la mano y di que estás dispuesto a hacerlo. Después, asegúrate de que los responsables para ello te dan la oportunidad, comprobando la viabilidad junto a ellos y preguntando por cualquier avance en la materia", afirma Cheng.

Y para quienes consideren que es inoportuno pedir cuando uno acaba de comenzar a trabajar, la vicepresidenta de Google afirma que, sin embargo, contar con la confianza suficiente para hacerlo "es algo muy importante". Para justificarlo, dice que quienes se esperen un reconocimiento laboral sin hablar de ello con un superior "se arriesgan a estancar su trayectoria profesional o a ralentizarla".

Quitarse presión de encima

Pero la misma añade que cualquiera que esté dispuesto a mejorar profesionalmente debe recibir con los brazos abiertos la posibilidad de cometer errores laborales desde el primer momento. "Cuando comencé a trabajar en Deloitte, uno de mis superiores me dijo: 'Oye Jenny, solo por que sea mayor que tú no significa que sepa más que tú'. Eso me dio muchos ánimos, ese reconocimiento de que incluso los líderes no lo tienen todo bajo control, porque pude quitarme de encima la presión de no tener que ser así yo misma", recuerda Cheng.

Además, asegura que ahora son sus empleados los que creen eso de ella: "En Google, la gente lo asume porque soy vicepresidenta, asumen que tengo que saberlo todo. Estoy constantemente recordando a otros que no lo se todo, y si así fuera mi trabajo serían tremendamente aburrido. ¿Quién quiere eso?", finaliza Cheng.