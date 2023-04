Qué información recopila TikTok en tu móvil y cómo reducir los datos que recoge

En lo que se refiere a ciberseguridad, dentro de las apps de redes sociales, TikTok es la que más ojos tiene sobre ella, ya que en la actualidad esta plataforma se está enfrentando a las autoridades estadounidenses que pretenden prohibir su uso en su territorio, y poco a poco en Europa están haciendo lo mismo, pero ¿por qué TikTok y no Twitter, Instagram o Snapchat?

El crecimiento de TikTok apenas ha tenido precedentes, la app de vídeos cortos ha revolucionado el sector de las redes sociales y entre otros logros en 2022 fue la app más descargada. Sin embargo, todo este éxito se podría venir abajo después de la polémica sobre sus políticas de privacidad y ciberseguridad, y es que TikTok recopila más datos de los usuarios que la media del sector además de que usa un algoritmo más potente.

Pero ¿qué datos recopila TikTok?

Después de declaraciones ante en un juez, debates e investigaciones, poco a poco nos vamos haciendo una idea de la información que se recopila en la base de datos de la compañía china, y en efecto, como señalaban todas las sospechas TikTok solicita demasiados permisos para el dispositivo y se excede en la cantidad de datos de los usuarios que almacena para lo que realmente necesita para funcionar.

Por ejemplo, la app tiene acceso y guarda información referida a qué apps tienes descargadas en tu dispositivo, a su vez recopila información sobre Android y para que puedas usar la app te requiere acceso a tus contactos.

Además, si observas las Políticas de Privacidad verás que TikTok tiene permiso para leer tus mensajes, supuestamente para protegerte de spam, a la vez que tiene acceso a tu ubicación aproximada, incluso cuando la localización está desactivada. Por último, el informe de Internet 2.0 señala que la app también guarda tu historial de transacciones y compras.

Cómo usar TikTok de manera más privada

Si bien la política de la app hace que sus niveles de privacidad sean bajos, lo cierto es que hay una serie de trucos para reducir este seguimiento. En primer lugar, los expertos de ESET recomiendan acceder a TikTok desde la web oficial en un navegador y no desde la app, aunque no es la mejor medida ya que seguirán usando cookies y desde la web no tienes acceso a funciones importantes de la app.

Si todavía no te has registrado en TikTok, es aconsejable que te registres con un teléfono o cuenta de email que no sueles usar y que no tenga ninguna cuenta asociada de otro servicio, así no podrán acceder a estos datos

Por último, para reducir el control de TikTok, no permitas que la app sincronice tus contactos telefónicos o amigos en otras redes sociales, al igual que es recomendable que limites la personalización de los anuncios.