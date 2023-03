Musk ya no sabe cómo hacer para que pagues: esta es su última idea y seguro que no te va a gustar

Elon Musk está como desesperado para empezar a obtener beneficios con Twitter, ya que como habían descubierto desde The New York Times esta semana, el valor de la red social ha caído a la mitad en comparación a los 44.000 millones de dólares que pagó el magnate hace algo menos de un año.

Desde entonces el también dueño de Tesla ha estado haciendo malabares no solo con Twitter, pero con el resto de sus empresas para intentar mantener su patrimonio a flote. Donde más lo está intentando es con la red social, y es que poco a poco parece que la está convirtiendo en una aplicación de pago.

Millones de usuarios se horrorizaron con la idea de que Musk fuera el CEO de su red social favorita, y muchos amenazaron e incluso llegaron a abandonar la plataforma en forma de protesta, aunque es cierto que este movimiento fue minoritario.

No obstante, con este rumbo que está tomando la app puede que más de uno se lo replantee de nuevo. Y es que, parece que Musk solo hace cambios en la app a favor de los usuarios de pago y está tratando que todo el mundo se pase a Twitter Blue.

Primero fue con la renovación de la versión premium de Twitter, y poco a poco ha ido incluyendo novedades para hacer que la gente se pase a esta suscripción. Para ello anunció ventajas y funcionalidades únicas para los usuarios Blue.

A su vez, el próximo uno de abril entra en vigor la nueva política de verificados, que básicamente consiste en que si pagas puedes tener el tick azul. Y ahora, tal y como ha anunciado el propio Musk, a partir del 15 de abril tan solo los usuarios Blue podrán aparecer en el apartado de "Para ti", al igual que si no pagas no podrás votar en las encuestas.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.