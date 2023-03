Alerta en Twitter: hackean y filtran en internet el código fuente de la app

Twitter ya tiene problemas por sí solo, pero la tormenta no deja de golpear a la red social, y tal y como ha descubierto The New York Times, un hacker ha filtrado en GitHub el código fuente de la app, lo que no solo supone un robo a la empresa sino también enormes peligros para la integridad de las cuentas de los usuarios ya que los atacantes podrán ver las vulnerabilidades existentes de la plataforma.

El código fuente es un conjunto de archivos que contienen los pasos o instrucciones con un lenguaje concreto que una máquina (ordenador) debe seguir para poder ejecutar o mostrar un programa. En otras palabras, es el código que genera el formato y permite que una app como Twitter tenga las funciones y herramientas que tiene.

La filtración de este tipo de código es muy peligrosa, ya que otro de sus aspectos característicos es que muestra las vulnerabilidades de una app. La situación en Twitter es bastante complicada, ya que el código fue filtrado en GitHub, un foro de desarrolladores accesible para todo el mundo.

Twitter ya ha denunciado los hechos y ha entregado toda la información que tienen para que las autoridades encuentren a la persona detrás de la filtración quien se esconde tras el alias de "FreeSpeechEnthusiast" (Entusiasta de la libertad de expresión).

Twitter está en peligro

Tras ser conocedores de la denuncia y la situación, GitHub eliminó de su plataforma el foro en el que estaba publicado el código fuente de Twitter, sin embargo, desconocemos el número de personas que accedieron e incluso descargaron dicho código, por lo que el peligro puede ser muy grande.

Ahora, la red social debe protegerse y solucionar las vulnerabilidades que tiene, pero esto también es complicado, ya que la plantilla de Twitter es muy reducida después de los numerosos recortes que ha realizado la administración de Elon Musk en todos los sectores de la compañía.

Como usuario no hay mucho más que hacer que fijarte en si hay alguna actividad anormal en tu cuenta y en el caso de que sí, notificar a tanto la compañía como a las autoridades locales, ya que tu información personal podría estar siendo comprometida.