Cómo hacer el Spotify Wrapped 2022: tus artistas y canciones más escuchadas

Como cada año, Spotify ha lanzado el Spotify Wrapped, un resumen de tus gustos musicales dentro de la app. Durante 12 meses la plataforma recopila los datos de tus escuchas, que artistas son tus favoritos, qué canciones no has parado de escucha e incluso cuáles son tus podcasts favoritos, hoy te enseñamos a hacer el tuyo propio.

La música es una seña identificativa para muchas personas, ya que los géneros o artistas que escuchas pueden decir cosas sobre ti. Spotify es una de las plataformas de música en streaming más populares del mundo, y cada día millones de usuarios pasan horas conectados disfrutando de sus temas preferidos.

Desde hace varios años Spotify lanza este resumen musical, y hoy te vamos a contar cómo hcer el tuyo propio, además de contarte las principales tendencias musicales en nuestro país.

Cómo acceder a mi Spotify Wrapped 2022

Desde este mismo día, cualquier usuario de Spotify puede acceder a su resumen musical anual, aunque esta vez solo se podrá hacer desde la app para smartphones (si no te sale actualiza la app). El éxito del Wrapped, sobre todo en redes sociales, ha llevado a que Spotify incorpore más herramientas para que puedas conocer a fondo la música que escuchas.

Por ejemplo, en la versión de este año se ha incluido el apartado Tu personalidad musical, que básicamente consiste en una función que te dice tus preferencias en gustos musicales. Al igual que han introducido el Audio Day que consiste en una historia que te muestra tus preferencias musicales a lo largo del día.

Tendencias musicales en 2022

Con todos los datos de los millones de usuarios de Spotify, la compañía ha podido establecer las tendencias musicales de este año y crear las listas de los artistas, canciones y podcasts más escuchados.

A nivel mundial, el puertorriqueño Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo al igual que su álbum "Un verano sin ti", mientras que "As it Was" de Harry Styles es la canción más escuchada.

Spotify// Tendencias musicales en España este 2022

En lo que se refiere a solo España, los artistas más escuchados son Bad Bunny, Rauw Alejandro, Quevedo, Bizarrap y Anuel AA, siendo Quevedo y Rosalía los únicos españoles que entran en el top 10.

Dentro de las canciones más escuchadas, "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" de Bizarrap y Quevedo se lleva la pole, seguida de "Tití me preguntó" de Bad Bunny, "La bachata" de Manuel Turizo, "Me porto bonito" de Bad Bunny y "Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48" de Bizarrap y Tiago PZK. De nuevo solo Quevedo y Rosalía con "Despechá" son las canciones españolas más reproducidas en nuestro país.

En lo referido a los álbumes más populares, de nuevo "Un verano sin ti" de Bad Bunny se lleva la guinda del pastel, seguido por Rosalía con su "MOTOMAMI", "Viceversa" de Rauw Alejandro, "El madrileño (la sobremesa) de C.Tangana y "MICRODOSIS" de Mora.

Destaca la aparición del álbum de RVFV como representación española junto a Rosalía y C.Tangana, y el incuestionable éxito de Bad Bunny, ya que otros dos de sus álbumes "YHLQMDLG" y "El último tour del mundo" también forman parte del top 10 más escuchados.