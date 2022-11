Qué es el Instafest y cómo hacer el tuyo: crea tu propio festival con tus artistas más escuchados en Spotify

Nuestros gustos musicales representan cómo somos como personas, y por ello la gente está orgullosa de mostrar qué tipo de música escucha y cuáles son sus artistas preferidos. Desde hace años los usuarios de Spotify pueden saber cuál es su resumen anual de sus preferencias musicales, pero esta semana se ha vuelto viral un resumen diferente, llamado Instafest, te contamos qué es y cómo puedes hacer el tuyo.

El Spotify Wrapped es una especie de resumen que hace Spotify a cada uno de sus usuarios en el que cuenta de una manera muy visual los géneros, artistas y canciones que más ha escuchado en el último año. Este resumen anual, se realiza a finales de año, y para el 2022 la plataforma lo habilitará a partir de este próximo viernes 2 de diciembre.

Todo el mundo tiene ganas de que llegue este día, ya que como ha ocurrido en años anteriores estos resúmenes musicales se convierten en virales, y es que la gran mayoría de usuarios de la app de música suben sus Wrappeds a sus redes sociales.

Pero para los que ya no puedan esperar más, ha surgido un nuevo tipo de resumen musical, se llama Instafest y cada vez es más popular en redes sociales. Este resumen recopila la información de tu Spotify, es decir los mismos datos que recoge Spotify para hacer el Wrapped y luego con una plantilla que imita a la de un cartel de un festival, monta una tanda de conciertos que se ajusta a la perfección a tus gustos.

Con tus artistas más escuchados liderando el cartel, se creará un cartel con los 36 músicos y bandas que más escuchas en un formato ideado para publicar en Twitter, Instagram o Facebook.

Cómo hacer tu propio Instafest

Crear tu propio cartel de festival es muy fácil y rápido. Solo tienes ir a la página de Instafest y abrir sesión en tu cuenta de Spotify. Una vez hayas hecho esto, podrás personalizar cómo quieres que se el cartel, ya sea si quieres que se incluyan los artistas más escuchados del último mes, de los últimos 6 meses o si quieres que te haga uno con los más escuchados por ti en general.

También puedes elegir entre tres opciones de estilo del cartel y puedes elegir si el festival tiene tu nombre o no. Si quieres mostrar tus gustos y no puedes esperar a que Spotify lance este viernes el Wrapped 2022, no dudes en probar Instafest.