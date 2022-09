Esto es con lo único que podrás ahorrar si pasas del iPhone 13 al 14: no es válido para todos los casos

Para todo aquel usuario fiel de Apple que siempre está a la última, la llegada de un nuevo iPhone supone una importante y costosa inversión para sus bolsillos. La decisión es propia, ya que en ningún momento la compañía ha puesto una pistola en la cabeza a nadie para que se compren el nuevo modelo, pero es que hay gente que no se puede resistir.

Siendo sinceros, cambiar un móvil que funciona perfectamente y que tan solo lo tienes desde hace un año no tiene mucho sentido, sobre todo en el aspecto lógico, ya que los recién lanzados smartphones de Apple tienen un precio base de 1.009 euros.

Esta es una importante inversión, la cual miles de usuarios no han dudado en hacer en un producto que es muy similar al que ya tenían en el caso de que tuvieran un iPhone 13. Pero es que ya no es solo el teléfono en sí donde los usuarios tienen que gastar, sino que, a ese precio habría que estar un poco loco para no ponerle una funda y un cristal protector.

Por eso, los usuarios de iPhone 13 que se han decidido pasar al iPhone 14 están celebrando esta decisión de la compañía, y es que como las dimensiones de estos dispositivos son casi idénticas, salvo por el grosor, las fundas del iPhone 13 son compatibles con el 14.

Obviamente hay excepciones, por ejemplo, esto no se aplica si tenías un iPhone 13 mini debido a que Apple se ha cargado esta modalidad. Tampoco podrás hacer el cambio si tenías un modelo de la versión Pro porque las dimensiones también son distintas.

No obstante, si tenías la versión estándar del iPhone sí que podrás reutilizar las fundas, ya que ambos modelos cuentan con una altura de 14,67 cm y una anchura de 7,15 cm. El único cambio es en el grosor, el iPhone 14 es 0,02 cm más grueso, pero este cambio es casi imperceptible y no afecta a la compatibilidad de las fundas.

En la tienda oficial de Apple, las fundas protectoras tienen un coste medio de 50 euros, obviamente hay otras que no son oficiales más baratas, pero lo que sí que está claro es que poder reutilizar tus fundas antiguas es un gran punto a favor, aunque esto solo se pueda aplicar en la versión estándar del iPhone 14.