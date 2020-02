El coronavirus hace temblar el Mobile World Congress

Tiembla el Mobile World Congress de Barcelona. El brote coronavirus detectado en China ha sacudido los cimientos del mayor evento empresarial que acoge España y cuya inauguración se producirá el próximo 24 de febrero. Si el año pasado fueron 110.000 visitantes, en esta ocasión serán muchos o muchísimos menos debido a dos bajas de muy relevante consideración: las compañías LG Electronics y, posiblemente, ZTE, sin que se haya descartado el temido efecto cascada en otras grandes empresas.

Por su lado, la multinacional surcoreana LG ha anunciado que cancelará su presencia en la gran feria del móvil, como medida de prevención de sus directivos, empleados y socios, tras indicar en un comunicado que "antepone la seguridad y la salud" sobre cualquier otra consideración. Según el mismo documento, la firma reconoce que " está siguiendo y monitorizando de cerca la situación actual relacionada con el brote de coronavirus que fue declarado recientemente como emergencia mundial por la Organización Mundial de la Salud, ya que el virus sigue propagándose fuera de China".

Los responsables del gigante asiático añaden que esta decisión "elimina por completo el riesgo de exponer a los empleados de LG al virus en viajes internacionales, actividad que se ha vuelto mucho más restrictiva en LG a medida que el virus continúa propagándose".

ZTE: "Tendemos a ser una empresa demasiado cortés, y simplemente no queremos incomodar a la gente"

No obstante, el vacío de LG no supondrá un freno para sus lanzamientos de productos, ya que en lugar de participar en el MWC 2020, la empresa tiene previsto "celebrar próximamente otros actos para anunciar sus nuevos móviles del 2020". LG Electronics termina su comunicado con el agradecimiento a "sus usuarios y al público su comprensión durante estos tiempos difíciles y desafiantes".

Por su parte, y por diferentes razones vinculadas con el virus, la china ZTE también se desmarca de la feria, según informa la revista The Verge, tras citar a un portavoz de la compañía. En su caso, la multinacional china teme sentirse objeto de recelos y desconfianzas por parte del resto de los visitantes de la feria. "Tendemos a ser una empresa demasiado cortés, y simplemente no queremos incomodar a la gente", esgrimieron.

Tras estos dos movimientos, las miradas apuntan a otras grandes empresas chinas, como es el caso de Huawei, que hasta el momento mantienen su presencia sin margen a la especulación.

GSMA, organizador del Mobile, sigue vigilando y evaluando el posible impacto del coronavirus

La ausencia de los delegados y empleados de LG y ZTE dejarán un hueco considerable en los hoteles que tenían reservados desde el año pasado, como viene siendo tradicional en todas las grandes compañías del MWC. Precisamente ambos grupos comparten el mismo stand que otros gigantes del sector, como Samsung y Telefónica, entre otros.

Ante el runrún del virus, la GSMA, entidad organizadora de la feria, confirmó la semana pasada que "sigue vigilando y evaluando el posible impacto del coronavirus en sus eventos de la MWC20 que se celebran anualmente en Barcelona, Shanghai y Los Ángeles, así como en la serie de conferencias regionales Mobile 360". En un comunicado, la GSMA confirmó hace cuatro días que "hasta ahora no ha habido repercusiones de la inscripción en el MWC de Barcelona, por lo que la feria se desarrollará según lo previsto, en todos los recintos de Fira Gran Via, Fira Montjuïc y La Farga L'Hospitalet, incluidos YoMo y Four Years From Now (4YFN)".