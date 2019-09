El WSJ asegura que Amazon cambió algoritmos para promocionar productos más rentables pero la empresa lo niega

La multinacional estadounidense de comercio electrónico Amazon modificó a finales del año pasado sus algoritmos de búsqueda para promocionar los productos más rentables para la compañía, según una investigación publicada por The Wall Street Journal (WSJ).

Amazon sin embargo niega la mayor. La compañía ha explicado a través de un portavoz que "The Wall Street Journal está equivocado. Le explicamos detalladamente que su "primicia" de fuentes no identificadas no era objetivamente correcta, pero continuaron con la historia de todos modos".

El gigante del comercio electrónico explica que "no hemos cambiado los criterios que usamos para clasificar los resultados de búsqueda para incluir la rentabilidad. Nosotros mostramos los productos que los clientes querrán, independientemente de si son nuestras propias marcas o productos ofrecidos por nuestros colaboradores comerciales. Como lo haría cualquier tienda, tenemos en cuenta la rentabilidad de los productos que listamos y mostramos en el sitio, pero es solo una métrica y de ninguna manera es un factor clave para decidir lo que mostramos a los clientes".

Por su parte, el rotativo neoyorquino cita fuentes anónimas que trabajaron en este proyecto de Amazon, según las cuales la empresa venía debatiendo internamente este movimiento durante mucho tiempo y finalmente decidió dar el paso adelante de forma secreta, a finales de 2018.

De este modo, las búsquedas de productos en la web de Amazon dejaron de priorizar en algunos casos aquellos productos más relevantes o que más se venden y los sustituyeron por aquellos que generan más beneficios para la empresa, ya sea por los márgenes de beneficio o porque son fabricados directamente por Amazon.

Según la investigación del Journal, esta decisión, que contaba con el apoyo de los ejecutivos de la firma en su sede de Seattle (estado de Washington), fue contestada por parte del equipo de búsqueda de Amazon, formado mayoritariamente por ingenieros y establecido en Palo Alto (California).

La huella del tamaño de Amazon

Según los datos más recientes de la empresa de estudios de mercado eMarketer, Amazon controla aproximadamente la mitad de todo el comercio electrónico en EEUU, por lo que un movimiento de estas características puede tener enormes implicaciones para multitud de fabricantes.

El orden en el que un producto aparece en las búsquedas en internet (ya sea en buscadores como Google o en plataformas de venta como Amazon) ejerce una influencia determinante en sus posibilidades de éxito o fracaso, ya que la mayoría de internautas limitan su atención a los primeros resultados en aparecer.

"Este no fue un proyecto popular (dentro de la compañía). El motor de búsqueda debería ofrecer resultados relevantes, no aquellos productos que son más rentables", indicó una de las fuentes al Wall Street Journal.

Investigación del Gobierno

La revelación del diario neoyorquino llega en un momento especialmente delicado para la empresa que dirige Jeff Bezos, que, junto a otros gigantes de la tecnología como Google, Facebook y Apple, tiene varias investigaciones abiertas en su contra en Estados Unidos y otras partes del mundo por posibles prácticas monopolísticas.

De confirmarse las prácticas detalladas por el Journal, dificultaría la defensa de Amazon si los investigadores consideran que la empresa promocionaba unos productos frente a otros en su plataforma para aumentar beneficios en detrimento del interés de los consumidores.