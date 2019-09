Así es Sonos Move, su primer altavoz portátil pensado para llevar fuera de casa

Chema Flores Berlín

Hasta ahora Sonos se había concentrado en ser el sistema de sonido del hogar. Ahora, la compañía norteamericana ha salido de casa al presentar Move, su primer altavoz sin cables y con batería aunque no es ni mucho menos un altavoz bluetooth al uso.

Cuando alguien imagina un altavoz bluetooth que llevar a la piscina o de escapada, se piensa en un dispositivo pequeño, ligero, que casi cabe en el bolsillo. Sonos Move no es así, ya que pesa 3 kg y tiene unas dimensiones de 240 mm de alto por 160 de ancho y 126 mm de profundidad. Sólo con su aspecto y precio, 399 euros, ya da pistas de que el Sonos Move llega para desmarcarse del mercado.

Move está concebido para que el usuario lo tenga en casa, como altavoz habitual pero que cuando lo desee se lo lleve al jardín, al parque o a la playa cuando desee. Es un altavoz inteligente dos en uno. "Que el usuario tenga la libertad de hacer lo que quiera con él", explica Patrcik Spence, CEO de Sonos.

Y es que al contar con una base carga, el usuario lo colocará en casa como si fuese otro altavoz más de la compañía, sin embargo, cuando desee llevárselo, bastará con coger del asa trasera que tiene y ponerlo donde desee gracias a la conexión bluetooth.

Spence explicaba que Move llega ahora porque pueden asegurar la misma calidad de sonido no sólo a través de la conexión bluetooth, sino también en un dispositivo inalámbrico. Cuenta con un minucioso proceso de fabricación que lo hace además de acústicamente de alto nivel, resistente a golpes, lluvia, arena, líquidos de todo tipo que van desde la crema solar al ketchup, protección UVA o altas temperaturas, además de incluir un grado de protección IP56.

El sonido es el rey

Más allá de su cuidado diseño ovalado, el verdadero valedor de este altavoz portátil, como suele suceder en Sonos, es el sonido. Incorpora en su interior dos amplificadores digitales de clase D, un tweeter dirigido hacia abajo -pensado para dispersa uniformemente un sonido ultra amplio-, un mid-woofer integrado en la estructura -lo que además le hace más resistente a golpes-, así como un diseño con un amplio rango de distribución de sonido ideado para adaptarse a entornos al aire libre.

Otra de los grandes novedades del Move es la integración de Trueplay, su tecnología que adapta el sonido al entorno, de forma automática, con lo que si el usuario mueve el Sonos siempre tendrá la mejor calidad de sonido en ese momento. Para hacerlo, el Move aprovecha tanto los micrófonos que incorpora como un acelerómetro. Así es capaz de reconocer el entorno y adaptar la calidad de sonido.

Estos micrófonos también permiten disponer de los asistentes de Amazon y Google cuando se está en casa conectado a WiFi, como sucede con el Sonos One o su barra Beam.

Con respecto a su batería, la autonomía es de 10 horas con una única carga e incorpora un modo suspensión, que se habilita automáticamente cuando no se está usando o cuando tocas el botón de apagado, conserva la batería durante un máximo de cinco días. Asimismo, desde la compañía explican que el diseño permite cambiar la batería de forma fácil, y que en un futuro se venderán por separado.

Sonos One SL y Sonos Port

Más allá del Move, Sonos también ha presentado en Alemania otros dos dispositivos, el Sonos One SL y el Sonos Port.

El Sonos One SL es una nueva versión del Sonos One lanzado a finales de 2017 con la salvedad de que no incorpora micrófono. De este modo, no será compatible con los asistentes de Google y Amazon, pero a nivel de sonido es idéntico al One tradicional, tanto es así que se puede emparejar un Sonos One con un SL para crear un sistema estéreo.

El lanzamiento del One SL responde a lanzar tanto un altavoz a menor precio, 199 euros, que viene a sustituir al Sonos One:Play; como a ofrecer al usuario que no desea introducir dispositivos con micrófonos de Alexa y Google en casa la posibilidad de hacerlo.

El tercer anuncio de Sonos está más pensado para profesionales. Port llega para suceder al Connect original, y que está diseñado para expandir el sistema de sonido inteligente de Sonos a equipos de sonido tradicionales y receptores. Con un precio de 449 euros, se puede reserva desde la próxima semana aunque llegará en cantidades limitadas a partir de 2020.