Por qué unas personas tienen más efectos secundarios a las vacunas que otras

elEconomista Madrid

Las vacunas contra el Covid-19, como el resto de medicamentos, tienen efectos secundarios. Sin embargo, mientras unos inmunizados describen fiebre o malestar general tras el pinchazo, otros aseguran no haber sentido nada. El portal Infosalud, de la agencia Europa Press, desvela las claves de esta diferencia.

El doctor Federico Martinon, pediatra e investigador clínico, y miembro del comité asesor de vacunas de la OMS, y el doctor Roi Piñeiro, jefe del servicio de Pediatría de Hospital Universitario General de Villalba (Collado Villalba, Madrid), han compartido con la agencia de noticias algunas razones que explican la mayor presencia de efectos secundarios en unos individuos que otros. A continuación, tiene un resumen.

En términos generales argumentan que las reacciones adversas se producen como consecuencia de la respuesta inmune que se genera ante el antígeno. No obstante, el doctor Federico Martinon asegura que el factor más importante a la hora de que una vacuna produzca efectos secundarios es el receptor de la inyección, ya que no todas las personas somos iguales y no reaccionamos igual ante los fármacos, como es el caso de una vacuna.

"Vivimos expuestos a millones de alérgenos cada día. Nuestro sistema inmunitario será quien dicte si tendremos o no una reacción, sin que eso indique nada más que la personalidad o forma de ser de nuestras defensas", explica en el mismo sentido doctor Roi Piñeiro. Así, al igual que unas personas reaccionan al polen y otras no, sucede lo mismo con las vacunas.

Además de cómo sea el sistema inmune de cada uno, hay otras dos razones respecto al individuo que recibe la vacuna que explican que tenga más efectos secundarios.

1. La edad: en términos generales las personas de mayor edad registran menos efectos secundarios.

2. Predisposición a recibir la vacuna: Federico Martinon asegura que hay personas que antes de vacunarse saben que le va a sentar mal porque están predispuestas. También puede ser determinante la experiencia previa de la persona ante vacunación; las circunstancias individuales de la persona, si está estresada o no. "Como en cualquier medicación todos estos factores influyen en nuestra experiencia total, aunque indudablemente las vacunas pueden producir estas reacciones", sostiene el pediatra.

3. Otro factor determinante sería el tipo de inyección, así como la administración de la vacuna, la técnica aplicada.

Quién notifica más efectos secundarios de las vacunas contra el Covid-19

El último Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19, elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), perteneciente al Ministerio de Sanidad, revela que la mayor parte de las reacciones adversas a las vacunas están siendo notificadas por mujeres, sanitarias y jóvenes.

En concreto, el 80% han sido comunicadas por profesionales sanitarios y el 20% por ciudadanos. Asimismo, la mayoría de las notificaciones corresponden mayoritariamente a mujeres (81%) y a personas de entre 18 y 65 años (92%). Este último dato es importante, pues la campaña de vacunación está centrada actualmente en inmunizar a los menores de 60 años.