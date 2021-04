Qué riesgo para el mundo entraña el avance del Covid-19 en India: una variante doble mutante y peligro de que surjan nuevas

elEconomista Madrid

El avance descontrolado de los contagios del virus de la Covid-19 en India, un país 1.350 millones de habitantes, se ha convertido en una preocupación mundial por el temor a que surjan o hayan surgido ya nuevas variantes del SARS-Cov-2. Así, EEUU anunció el envío de nuevos recursos médicos y materias primas para fabricar vacunas a la India para hacer frente de forma urgente a la grave crisis clínica que atraviesa el país.

El estado de la pandemia del Covid-19 en India

La crítica situación en el país se ha vuelto a ver reflejada en los datos difundidos por el Ministerio de Salud, que ha contabilizado hasta el momento un total de 17.997.267 contagios y 201.187 decesos, con 360.960 y 3.293 durante las últimas 24 horas, respectivamente. Actualmente, el país tiene 2.978.709 los positivos activos en la actualidad, mientras los hospitales están colapsados por falta de camas y suministros.

En este contexto, el país comenzará este jueves su tercer fase de la campaña de vacunación en la que todos los mayores de 18 años serán elegibles, si bien en estados como Chattisgarh, Jharjand, Punyab y Rajastán no se podrá iniciar esta etapa por la escasez de vacunas, según recoge Hindustan Times. Hasta el momento solo los mayores de 45 años podían recibir el fármaco, además de trabajadores de la salud y de primera línea, llegando a administrarse 147.827.367 dosis en el país asiático.

Qué se sabe de la nueva variante doble mutante

La variante india del SARS-Cov-2, llamada B.1.617, se detectó inicialmente en India con dos mutaciones: la E484Q y L452R. Se tuvo constantica por primera vez a finales del año pasado por un científico indio, pero el Ministerio de Salud del país no reconoció su presencia hasta finales de marzo. Además, se ha encontrado en otros países como Australia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Namibia, Nueva Zelanda, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos, según un comunicado del 16 de abril del gobierno indio.

Todavía no existe información oficial sobre si esta variante es la dominante en el país, no obstante, algunos estudios científicos apuntan en esa dirección. De igual modo, la comunidad científica no ha podido concluir si esta nueva cepa es más contagiosa o más letal, lo que podría explicar la situación crítica que vive el país.

"Esta es una mutante que empieza a ser exitosa en la India pero no sabemos si tiene relación directa con lo que está pasando allí. Hay muchas variables que pueden tener que ver con el comportamiento humano y que no están relacionadas con una mayor transmisibilidad ni gravedad", ha explicado a Redacción Médica Julio García, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. En el mismo sentido, Jeff Barrett, director de la Iniciativa de Genómica Covid-19 en el Instituto Wellcome Sanger, explicó a la BBC que tampoco hay evidencia en una posible mayor resistencia a las vacunas: "No creo que haya ninguna evidencia de que sea una mutación de escape [lo que significaría] fundamentalmente que las vacunas no puedan detenerla", sentenció.

De esta manera, otros expertos apuntan que el aumento de casos podría entenderse en el incumplimiento del distanciamiento social, en el uso de mascarillas y en otras medidas de salud pública, según cuenta a Bloomberg Stephen Goldstein, investigador asociado en virología evolutiva de la Universidad de Utah. "Es difícil decir si una variante dada es responsable sin una buena cantidad de trabajo epidemiológico bastante riguroso", dijo, y agregó que los científicos necesitarían secuenciar el genoma en una muestra representativa de virus para precisar el porcentaje de casos indios infectados con esta variante.

Qué peligros para el mundo entraña el aumento descontrolado de contagios en India

A pesar de que la comunidad científica no tiene datos para dilucidar si la variante B.1.617 es más contagiosa, más letal o resistente a vacunas, lo que más preocupa de la situación del país es las posibles variantes que pudieran surgir a partir de los altos niveles de transmisión. La cuestión calve es que cuanto mayor sea el número de casos de Covid que tenga un país, más probabilidades habrá de que surjan nuevas variantes. Esto se debe a que cada infección le da al virus la oportunidad de evolucionar con cambios.

"La forma de limitar las variantes virales que surgen en primer lugar es evitar que el virus se replique en nosotros ... así que la mejor forma de controlar las variantes es controlar la cantidad global de enfermedad que tenemos en este momento", explica a la BBC la profesora Sharon Peacock, director del consorcio Covid-19 Genomics UK (Cog-UK).

La solución: medidas de salud pública y más vacunas

La crisis en India ha puesto de manifiesto lo importante que es que las vacunas lleguen a todas las personas del mundo porque que un país esté vacunado, pero otro no lo esté no ofrece ninguna seguridad respecto a la aparición de nuevas variantes más contagiosas que escapen a la protección de las actuales vacunas. Así, se entiende la rápida reacción del Gobierno de EEUU. "Estados Unidos está trabajando a contrarreloj para entregar recursos y suministros" a la India, dijo el domingo la portavoz de Sullivan, Emily Horne, en un comunicado.

En concreto, el país norteamericano pondrá inmediatamente a disposición de la India materias primas que se requieren urgentemente para fabricar la vacuna Covishield, producida por el Serum Institute de India con tecnología de Oxford y AstraZeneca. Además, para ayudar a tratar a los pacientes de covid-19 y proteger al personal médico, Estados Unidos enviará también suministros de terapias, kits de tests rápidos, respiradores y equipos de protección personal", y estudia la posibilidad de proporcionar también suministros de generación de oxígeno, según la nota.

Asimismo, el país se ha comprometido a que la Corporación de Financiación para el Desarrollo de EE.UU. (DFC, en inglés) otorgará fondos al fabricante indio BioE para que alcance su objetivo de producir "al menos 1.000 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 para finales de 2022", continuó Horne