Cita previa para vacunarse en Madrid: cómo solicitarla y quién puede hacerlo

elEconomista Madrid

El aumento de llegada de vacunas en este segundo trimestre del año ha llevado a las comunidades autónomas a reorganizar sus estrategias de vacunación para ganar eficiencia. Así, la comunidad de Madrid ha lanzado desde esta semana un sistema de cita previa para la vacunación en los centros de salud.

Qué madrileños tienen derecho a pedir cita para vacunarse

Desde esta semana, los mayores de 75 años pueden pedir cita para vacunarse a través del teléfono de cita previa de su Centro de Salud. El número de plazas u horarios estarán en función de los pacientes ya citados y la disponibilidad de vacunas según el suministro en cada Centro de Salud.

Esta posibilidad no es incompatible con que los profesionales de Atención Primaria continuarán llamando a los usuarios que no elijan esa opción para completar la inmunización en esa franja de edad. Además, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad ha recordado que los ciudadanos no deben acudir presencialmente al Centro de Salud para solicitar cita para la vacuna frente al Covid-19.

Cita para vacunarse por SMS a las personas de Madrid entre 70 y 74 años

El Gobierno de Madrid también ha comunicado que espera ampliar este servicio a los pacientes de menor edad. Mientras eso no sucede, los hospitales Gregorio Marañón, La Paz, 12 de Octubre y Fundación Jiménez Díaz continuarán inoculando dosis de Pfizer a población general con edades comprendidas entre 70 y 74 años.

Estos ciudadanos reciben cita mediante SMS que deben confirmar y, si no se realiza dicha confirmación, son contactados telefónicamente por el Centro de Atención Personalizada (CAP) de la Consejería de Sanidad.