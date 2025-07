Qué significan realmente los números en tu protector solar y cuál es la diferencia entre SPF 30 y 50

Durante todo el año, pero especialmente en verano, es fundamental utilizar crema para protegernos adecuadamente del sol. La exposición prolongada a sus rayos puede suponer un auténtico problema para la salud llegando a derivar en cáncer de piel. Por ello, utilizar la protección solar adecuada es imprescindible, y también conocer qué tipos hay y cuáles son las principales diferencias.

La exposición prolongada al sol tiene efectos negativos debido a la radiación ultravioleta del mismo. Estos síntomas pueden presentarse en forma de enrojecimiento, quemaduras, reacciones alérgicas y arrugas. Para ello existen las cremas y sprays cuyas sustancias químicas colaboran en la protección frente a la exposición solar.

La American Cancer Society afirma que "los protectores solares ayudan a proteger la piel al filtrar los rayos UV, pero no los bloquea por completo. Aplíquese generosamente la crema protectora solar, asegurándose de cubrir todas las partes del cuerpo que no estén cubiertas por la ropa, incluida la cara, orejas, cuello, brazos, la parte superior de los pies, el cuero cabelludo y el nacimiento del pelo."

El significado de los números

El SPF hace referencia al nivel de protección que la crema solar ofrece contra los rayos UVB, cuanto más alto sea el número del SPF más protección ofrecerá. Actualmente hay una gran variedad de cremas con distintos factores de protección, desde el SPF hasta el SPF 100+, pasando por los más comunes como el SPF 30 y SPF 50.

Para saber cuál es la diferencia entre estos dos últimos, y por lo tanto saber cuál se ajusta más a nuestras necesidades, hay que tener en cuenta que cuando aplicamos la SPF 30 en la piel, obtenemos el equivalente a un minuto de rayos UVB por cada 30 minutos que pasamos bajo los rayos del sol. Es decir, una hora al sol con crema SPF 30 es el equivalente a pasar dos minutos totalmente desprotegidos del sol.

Por ello, la principal diferencia entre el SPF 30 y el SPF 50 es que este último es efectivo durante más tiempo. El 30 habrá que aplicarlo más veces que el 50 para conseguir el mismo nivel de protección, por eso, el SPF 50 no es más efectivo, sino más duradero. La American Cancer society aconseja que "vuelva a aplicar la crema solar al menos cada 2 horas, y con más frecuencia si suda o nada. Recuerde que no hay ningún protector solar que brinde protección total. Usar un protector solar con un FPS alto no significa que pueda permanecer en el sol más tiempo."