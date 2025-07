Muchos lo tienen en la nevera, pero pocos lo saben: esta dieta podría aumentar el riesgo de diabetes tipo 1 en el niño durante el embarazo

Una dieta rica en alimentos con el potencial de promover una inflamación de bajo grado durante el embarazo puede aumentar el riesgo de que el niño desarrolle diabetes tipo 1, sugiere una investigación de Statens Serum Institut, en Dinamarca, publicada en línea en el 'Journal of Epidemiology & Community Health'.

En profundidad

Los resultados muestran que este patrón dietético se asoció con un aumento del 16% en el riesgo por cada unidad de aumento en una medida dietética de ingesta de alimentos inflamatorios.

La diabetes tipo 1 es un trastorno autoinmune caracterizado por la destrucción de las células productoras de insulina en el páncreas, lo que requiere un tratamiento con insulina de por vida. Los casos nuevos de diabetes tipo 1 han ido aumentando de forma constante, con un incremento promedio de 3-4% cada año, especialmente en los países desarrollados, lo que sugiere fuertemente un papel importante de los factores ambientales, señalan los investigadores.

Y dado que el sistema inmunológico se desarrolla y se establece en los primeros años de vida, y hasta cierto punto antes del nacimiento, existen fuertes argumentos para explorar el papel de la dieta de la madre durante el embarazo, especialmente porque cada vez hay más evidencia que sugiere que la dieta es un factor modificable que contribuye a la inflamación sistémica de bajo grado, explican. Para explorar esto más a fondo, los investigadores se basaron en mujeres embarazadas de la Cohorte Nacional de Nacimientos Danesa (DNBC) (enero de 1996 a octubre de 2002).

Calcularon una puntuación basada en el potencial inflamatorio de la ingesta dietética habitual de la madre (puntuación EDII) a mitad del embarazo a partir de un cuestionario completo de frecuencia alimentaria, que abarcaba 38 grupos de alimentos (360 elementos separados), y que se completó alrededor de las 25 semanas de embarazo.

Los alimentos que a menudo se informa que tienen propiedades inflamatorias incluyen: carnes rojas o procesadas; bebidas azucaradas; productos horneados comerciales; productos de granos refinados, como pan blanco y pasta; alimentos fritos; alimentos con alto contenido de azúcar agregada; y grasas trans que se encuentran en cremas no lácteas y algunas margarinas. En total, se incluyeron en el análisis final 67.701 parejas madre-hijo.

La información sobre los diagnósticos de diabetes tipo 1 en niños se obtuvo mediante la vinculación del registro con el Registro Danés de Diabetes Infantil y Adolescente. Unos 281 (casi el 0,5 %) desarrollaron la enfermedad durante un período promedio de seguimiento de 17 años. Su edad promedio en el momento del diagnóstico fue de 10 años.

Los puntajes EDII promedio de las madres variaron entre -5,3 y 4,1; los puntajes más altos indican una mayor ingesta dietética de alimentos inflamatorios. Las puntuaciones más altas en el EDII se asociaron con una edad materna más joven, un menor consumo de alcohol, un período de lactancia más corto y circunstancias socioeconómicas desfavorables. También se asociaron con un IMC (peso) más alto y una tendencia a fumar después de las primeras 12 semanas de embarazo.

Más detalles

No se observó una diferencia significativa en la ingesta total de energía entre las mujeres con las puntuaciones más altas y más bajas del EDII. Sin embargo, una mayor ingesta diaria de carnes rojas, lácteos bajos en grasa, pizza, margarina, patatas, bebidas bajas en energía, patatas fritas y aperitivos salados se reflejó en puntuaciones más altas del EDII.

Por otra parte, una mayor ingesta diaria de alliums (cebollas y ajos), tomates, cereales integrales, café, verduras de hojas verdes, jugos de frutas, pescado de carne oscura, té y frutas se reflejó en puntuaciones EDII más bajas.

El riesgo de diabetes tipo 1 en un niño se asoció con la puntuación EDII de su madre, aumentando un 16 % por cada unidad de incremento en la puntuación hasta los 18 años, tras considerar factores potencialmente influyentes. En resumen, 1 unidad de EDII, que es una desviación estándar de la distribución de EDII, corresponde aproximadamente a pasar del tercio inferior al tercio superior de la población.

Este riesgo no se vio afectado por el sexo o el peso del niño al nacer, pero sí pareció verse afectado por la ingesta de gluten de la madre y si fumó durante el embarazo. Un aumento de 10 g en la ingesta estimada de gluten se asoció con un aumento del 36% en el riesgo. Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no puede establecer una relación causal. Además, los investigadores no pudieron explicar la dieta del niño.

No obstante, los autores escriben: "Un estado inflamatorio de bajo grado secundario a un perfil alterado de células inmunes, que desencadena vías proinflamatorias, se reconoce cada vez más como un factor crítico en la vida temprana que influye en la salud de la descendencia". Además, advierten: "Los mecanismos precisos por los cuales la dieta modula la respuesta inmune siguen siendo difíciles de alcanzar, aunque se pueden ofrecer algunas pistas para componentes dietéticos específicos".

En este sentido, añaden: "Es de particular interés que tres factores durante la mitad del embarazo (una dieta proinflamatoria, el gluten y el tabaquismo) parezcan predecir de forma independiente el riesgo de diabetes tipo 1 en el niño. Esto sugiere que la mitad del embarazo puede ser un período crítico en el que el feto es particularmente susceptible a las influencias del estilo de vida materno en relación con el riesgo posterior de desarrollar diabetes tipo 1 durante la infancia o la adolescencia".