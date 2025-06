Una niña logra sobrevivir a las graves secuelas de un derrame cerebral que sufrió al nacer: "Esto fue lo que me salvó"

Sofie-Rose Dobson, una niña de 11 años proveniente de Warrington, Cheshire (Reino Unido), sufre graves secuelas después de haber sufrido un severo derrame cerebral poco después de nacer en 2014, según recoge The Independent. Las consecuencias en la salud de la menor fueron ceguera, parálisis cerebral, autismo y síndrome de espasmos epilépticos infantiles (IESS) lo que le provoca convulsiones de forma regular.

Debido a esto se somete de forma regular a tratamientos médicos, no obstante, su pasión por el grupo musical Metallica desde los tres años le ha motivado a seguir adelante en el día a día: "Me hace sentir segura y me quita el miedo. Esto fue lo que me salvó".

Problemas a partir de los seis meses

Su madre Sarah explica que durante su embarazo y parto "no ocurrió nada extraño", pero momentos después de que Sofía naciera sufrió un derrame cerebral severo y fue conectada a soporte vital durante varios días. "Los médicos dijeron que si hubiera sido adulta, no estaría aquí hoy, pero Sofía tenía otras ideas", dijo Sarah.

Los problemas comenzaron a surgir cuando tenía solo seis meses, con una serie de convulsiones causadas por una forma rara de epilepsia que afecta a uno de cada 3.000 niños. A partir del año de edad, le diagnosticaron hemianopsia homónima, que se basa en la pérdida de campo visual en la misma mitad del campo visual de ambos ojos.

Ayudando a los demás

Con el tiempo, tampoco su brazo y pierna derechos funcionaban correctamente, al diagnosticarle parálisis cerebral y distonía, un trastorno que hace que los músculos se contraigan, y posteriormente autismo. A pesar de todo ello, la joven no ha dudado en llevar a cabo acciones con el fin de ayudar a otras personas en situaciones similares a la suya.

No obstante, una de las cosas que más caracteriza a la pequeña es su obsesión por este grupo de heavy metal: "Ha sido una fanática dedicada, escuchando su música todos los días en su viaje de ida y vuelta a la escuela", explica su madre. De hecho, la joven está recaudando fondos para comprar entradas para la gira de esta banda por Reino Unido en 2026.