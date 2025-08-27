Tiene 80 años, pero parece de 30: Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo, revela sus trucos para no envejecer

Al selecto club de multimillonarios que están apostando por el rejuvenecimiento y la eterna juventud de la mano de 'Blueprint' ingresa un nuevo integrante. Hablamos de Larry Ellison, fundador de Oracle que, pese a cumplir recientemente 80 años, ha logrado conservar una apariencia de 30.

Como si se tratara de una especie de secta, Bryan Johnson, el CEO que se inyecta la sangre de su hijo para parecer de 18 y que creó el proyecto 'Blueprint', le da una especie de bienvenida a este universo de la eterna juventud a Larry Ellison, de 80 años, con un mensaje que elogia el "buen trabajo en el manejo del envejecimiento biológico" que ha desarrollado el fundador de Oracle. Todo para lucir como una persona joven.

Y es que, además, de su patrimonio neto de 206 mil millones, Ellison ha llamado la atención por su "brillo juvenil".

Bryan Johnson, un fundador de empresas tecnológicas de 47 años que invierte dos millones de dólares al año en sus propios esfuerzos contra el envejecimiento, tiene nueva compañía, o competencia, en su desafío por rejuvenecer.

Y es que, luchar contra la inevitable y universal experiencia de envejecer ha sido un proyecto de Ellison durante años, según lo deja ver una reciente publicación de Fortune. Al igual que Johnson, el fundador de Oracle ha donado más de 350 millones a la investigación sobre el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad. Con una autodenominada " adicción a ganar ".

El segundo más rico del mundo que quiere ser joven

Ellison, la segunda persona más rica del mundo, ha aplicado una urgencia similar a su salud personal. Fortune afirma que bebe jugo de zanahoria y frecuenta el gimnasio durante horas al día. Al respecto, Gina Smith , cofundadora y editora en jefe del sitio de medios aNewDomain, dijo que cuando trabajó con Ellison en las décadas de 1990 y 2000, bebía solo té verde y agua, y comía principalmente pescado, verduras y fruta.

La mortalidad ha desconcertado a Ellison durante décadas, agrega la publicación. Su madre biológica abandonó a su familia cuando Ellison era un niño y su madre adoptiva murió de cáncer durante su época en la universidad. "La muerte nunca ha tenido sentido para mí", le dijo Ellison a su biógrafo Mike Wilson. "¿Cómo puede una persona estar ahí y luego desaparecer, simplemente no estar ahí?"

Al igual que Ellison, Johnson se ha enfrentado a la muerte de un ser querido. Johnson ha ofrecido transfusiones de sangre a su propio padre, quien, a sus 70 años, también está recibiendo terapia genética y de células madre.

"Cuando sientes su vitalidad por la vida, se enfurece contra la muerte", dijo Johnson a Fortune en febrero. "Eso me inspira. Entiendo que en un mundo donde la muerte es inevitable, parece una situación desesperada por la que luchar. En un mundo donde la muerte es un tal vez, es una ecuación diferente. Mi padre cumple esa función".

El deseo de los millonarios: "Vivir para siempre"

La búsqueda de la eterna juventud crece entre los multimillonarios. A Bryan Johnson y a Larry Ellison se suman otros CEO como el caso de Liz Parrish, más conocida como la directora ejecutiva que no cumple años. Y es que, tras experimentar con terapia génica, ha logrado tener 52 años cronológicos y 21 biológicos. A la lista también se suma Dave Pascoe, quien luce como una persona 30 años, aun teniendo 60.

Vencer la edad se ha convertido en una fascinación para personas como el cofundador de Google, Larry Page, quien creó Calico Labs , un centro de investigación sobre el envejecimiento generosamente financiado; y el fundador de Amazon , Jeff Bezos, quien creó Altos Labs con el multimillonario Yuri Milner, reclutó a varios académicos para investigar la reversión del envejecimiento celular . El ex director ejecutivo de PayPal, Peter Thiel, ha tomado píldoras diarias de hormona de crecimiento humano y planea ser congelado criogénicamente después de su muerte.

La búsqueda de la eternajuventud, mediante transfusiones de sangre y terapias hormonales, es cara. Algunas personas creen que, si funciona, podría ampliar las disparidades entre los que tienen y los que no. "Cuanto más tiempo vivas, más se acumula tu riqueza", declaró al Financial Times Christopher Wareham, bioeticista de la Universidad de Utrecht. "Y cuanto más rico eres, más influencia política tienes".