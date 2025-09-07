Manuel Viso, médico: "Desayunar café y galletas es encender un fuego con papel: arde rápido y te apagas igual de rápido"

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, pero no todos los desayunos son iguales. Muchas personas recurren a opciones aparentemente inofensivas, como un café con galletas o bollería industrial, sin darse cuenta de que están comprometiendo su energía para el resto de la mañana. Este tipo de alimentos, cargados de azúcar y grasas, provocan un aumento rápido de glucosa en sangre, seguido de un drástico descenso que deja una sensación de fatiga y hambre.

Según el Tiktok de @manuelvisothedoc, médico y divulgador científico, este tipo de desayuno es como prender un fuego con papel: arde rápidamente, pero se apaga igual de rápido, dejando a la persona sin energía. Un desayuno adecuado debe ser equilibrado, con alimentos que ofrezcan saciedad prolongada y energía constante.

Sin embargo, muchas opciones populares como las tostadas de pan blanco con margarina o mermelada, o los cereales de caja azucarados, son ricos en harinas refinadas y azúcar, lo que genera picos de azúcar seguidos de bajones de energía. A pesar de parecer opciones saludables, estos alimentos pueden tener el efecto contrario al deseado.

El impacto de los desayunos cargados de azúcar y grasas

Consumir alimentos ricos en azúcar y grasas no solo afecta los niveles de energía, sino que también puede generar otros problemas de salud a largo plazo, como el aumento de peso, la resistencia a la insulina y la desregulación hormonal. Los cereales azucarados y la bollería industrial, por ejemplo, no solo aportan calorías vacías, sino que también alteran la regulación de la glucosa en sangre, causando fluctuaciones que pueden generar irritabilidad y dificultad para concentrarse.

#SUPERSANOS #vidasana #desayunos #salud ? Christmas Kids - Roar @manuelvisothedoc ?? DESAYUNOS BASURA que parecen inofensivos… pero son una bomba de azúcar ? y cero saciedad. ? Café solo + bollería industrial ? Tostada de pan blanco con margarina y mermelada azucarada ? Cereales azucarados con leche ? Son rápidos, sí. Pero también son el billete directo a los picos de glucosa, bajones de energía y hambre antes de media mañana. No son supersanos… ni de lejos. ? Dime en comentarios si quieres que te pase la lista de desayunos que SÍ te mantienen lleno de energía toda la mañana. ????Mucho más en mi libro ?SUPERSANOS? @harpercollinsiberica #manuelvisothedoc

Según expertos en nutrición, un desayuno bien equilibrado debe incluir proteínas, fibra y grasas saludables para evitar estos efectos y mantener niveles estables de energía durante toda la mañana.

Por lo tanto, elegir el desayuno adecuado no solo mejora la productividad y el bienestar general, sino que también tiene un impacto directo en la salud a largo plazo. Evitar alimentos con un alto contenido de azúcares refinados y grasas trans es fundamental para mantener un nivel de energía constante y evitar el temido "bajón" de media mañana.