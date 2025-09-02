Julia Farré, nutricionista: "¿Bebes más de un vaso mientras comes? Quizá sea señal de que te estás hidratando mal"

El agua es la sustancia más abundante en el organismo, sin embargo, a nivel nutricional no siempre recibe toda la atención que se le debería dar. A pesar de que tradicionalmente la recomendación era de unos 2 litros al día, expertos advierten de que todo depende de las condiciones y necesidades de cada individuo.

La Organización Mundial de la Salud advierte que lo ideal es aproximadamente unos 35 mililitros por kilo de peso, por lo que en una persona de unos 70 kilos, la ingesta que debería tomar es de unos 2,45 litros. Aunque beber demasiado poca agua puede llegar a tener efectos perjudiciales en la salud, un exceso también puede llegar a ser dañina.

Según explica la nutricionista Julia Farré en una de sus últimas publicaciones en redes sociales, durante la comida un vaso de agua debería ser suficiente para sentirnos saciados: "¿Bebes más de un vaso de agua mientras comes? Quizá es señal de que te estás hidratando mal".

Hidratación a lo largo del día

Esta experta aclara que beber agua mientras comemos no es algo malo, pero si suele hacerse en estos momentos de forma excesiva, podría indicar que no estamos bebiendo lo suficiente a lo largo del día, además de que puede llegar a tener efectos negativos en nuestras digestiones.

"Cuando empezamos a comer y de golpe sentimos muchísimas cantidad de sed y acabamos bebiendo mucha cantidad de agua mientras comemos, esto diluye los jugos gástricos y dificulta la digestión", explica la experta. Por lo tanto, si te vas hidratando durante la mañana y durante la tarde, "te darás cuenta de que a la hora de comer y de cenar, seguramente con un vaso tienes suficiente".

Si bien un poco de agua contribuye a una mejor digestión, un exceso, sobre todo justo después de comer, puede llegar a afectar a las digestiones y el bienestar general. Más allá de la dilución de las enzimas de los jugos gástricos, esto también puede causar hinchazón y gases, así como problemas para absorber correctamente los nutrientes, según recoge Continental Hospitals.