Qué le ocurre a tu cuerpo cuando comes calabacín todos los días

El verano es la temporada ideal para el consumo de calabacín, puesto que es una de las hortalizas que más beneficios tiene para la salud. Además, al ser muy baja en calorías y tener una gran cantidad de nutrientes, se ha convertido en una de las opciones ideales para comer casi en cualquier momento del día.

Una de las razones por las que apenas tiene calorías es porque está compuesto mayoritariamente de agua y fibra, de ahí que sea uno de los alimentos más socorridos entre las personas que tienen como objetivo la pérdida de peso. Por otra parte, en cuanto a sus nutrientes destaca su gran cantidad de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso, así como vitaminas A y C.

Beneficios

Gracias a todo ellos, puedes obtener múltiples beneficios tales como:

Mejores digestiones. Al ser alto en agua y rico en fibra favorece las digestiones y previene problemas digestivos como el estreñimiento. Beneficios en tu microbiota. Su alto índice en fibra soluble ayuda a equilibrar las bacterias beneficiosas del intestino, un factor estrechamente vinculado con múltiples enfermedades crónicas. Fortalece el sistema inmunológico. Además de las vitaminas A y C, tiene un alto contenido en polifenoles y carotenoides, que protegen las células contra los radicales libres y reducen la inflamación. Protege la vista. Esto se debe a su alto contenido en vitamina A, la cual está estrechamente vinculada con la mejora de la salud de la retina, reduciendo la probabilidad de sufrir problemas de la vista relacionadas con la edad como las cataratas. Piel más tersa. Sus poderes antioxidantes protegen contra la radiación ultravioleta y mejoran la apariencia general de la piel. Cuida tu corazón. Al ser rico en fibra y potasio favorece la salud del corazón. De hecho, numerosas investigaciones advierten de que incluir esta hortaliza en tu día a día puede reducir significativamente la probabilidad de sufrir enfermedades del corazón.

Otra de las ventajas del calabacín es que puede comerse de infinitas formas: en ensaladas, cremas, lasañas, rebozado o, recetas más originales como estas mini pizzas.

A pesar de que los efectos positivos son muy variados, ciertas personas deben no abusar demasiado de su consumo. Entre estas destacapuesto que tiene un alto contenido en potasio.