El endocrino Juan Ramón Romero revela el secreto de por qué las personas no consiguen adelgazar: "La mayoría no tienen un metabolismo tan lento"

Uno de los propósitos de muchas personas de cara al verano es perder peso, algo que no siempre resulta sencillo. Un primer paso fundamental es cambiar la alimentación e incrementar el ejercicio que se practica, si bien, a pesar de esto no siempre se consiguen los objetivos marcados.

Esto suele provocar una gran frustración, haciendo que responsabilicemos de nuestro "fracaso" a factores que escapan de nuestro control, como puede ser nuestro metabolismo. Sin embargo, el endocrino Juan Ramón Romero advierte de que esto realmente influye menos de lo que creemos.

La influencia del hipotiroidismo

"No culpes a tu tiroides: 'Yo es que engordo porque tengo hipotiroidismo'. La mayoría de personas con hipotiroidismo no tienen un metabolismo tan lento como piensan", afirma este experto. De esta manera, según Romero, si bien el hipotiroidismo puede influir, la realidad es que si tomas la medicación de la forma correcta y el índice de la TSH está en el rango correcto, no tiene por qué causar sobrepeso.

Así, la realidad por la que las personas siguen aumentando de peso es porque mantienen unos malos hábitos y un estilo de vida desequilibrado, haciendo que se acumule la grasa corporal y se reparta por los órganos, causando resistencia a la insulina.

El secreto

"Pero eso tiene solución: si eliminas la grasa visceral y ganas masa muscular, no solo mejorarás tu salud, sino que pondrás a tu metabolismo a trabajar a tu favor, incluso con hipotiroidismo. Para ello la clave está en no buscar excusas, si no buscar soluciones. Aprende a comer, haz ejercicio de fuerza y transforma tu estilo de vida. Si sigues culpando a tu tiroides, nunca conseguirás romper este ciclo", concluye Romero.

En cualquier caso, si lo que se busca es establecer un cambio en los hábitos y/o conseguir una pérdida de peso, lo más recomendable es consultar con su médico o nutricionista de forma que pueda aconsejarle de la mejor manera posible basándose en sus características individuales.