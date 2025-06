Alerta por los 'bebés Ozempic': reportan más de 40 embarazos tras fallar la píldora anticonceptiva en mujeres que usaban el fármaco para adelgazar

Ozempic es uno de los medicamentos más populares de los últimos tiempos, ya que, además de ser un tratamiento para la diabetes, también se trata de un fármaco recomendado en algunos casos para estimular la pérdida de peso. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, en inglés) ha dado a conocer este jueves la información de que se han registrado más de 40 informes de embarazos sorpresa, los bautizados como 'bebés Ozempic', ya que aparentemente el efecto de las píldoras anticonceptivas se ve alterado con su uso.

La autoridad reguladora inglesa de medicinas ha alertado que las mujeres que recurren a las inyecciones para perder peso deben usar anticonceptivos efectivos si no desean embarazos inesperados, mientras que advierte a las ya embarazadas que usan tanto Ozempic como Mounjaro, Wegovy, Saxenda o Victoza, que se desconoce el efecto que éstos puedan tener en el feto.

La MHRA ha advertido que estos medicamentos no deben tomarse durante el embarazo, mientras se intenta concebir ni durante la lactancia: "Esto se debe a que no existen suficientes datos de seguridad para determinar si tomar el medicamento podría causar daño al bebé". Recomiendan el uso de métodos anticonceptivos eficaces incluyen la píldora oral, los implantes anticonceptivos, el DIU y los preservativos.

La Doctora Alison Cave, directora de seguridad de la MHRA, ha afirmado que "las inyecciones de insulina son medicamentos autorizados para tratar afecciones médicas específicas y no deben utilizarse como tratamientos estéticos ni cosméticos. No son una solución rápida para bajar de peso y no se ha evaluado su seguridad cuando se utilizan de esta manera».

"Nuestra guía ofrece a los pacientes un lugar único donde pueden encontrar asesoramiento actualizado sobre cómo usar estos potentes medicamentos de forma segura", sentencia.

Según informa BBC, las mujeres en edad fértil generalmente no son incluidas en los ensayos clínicos, por lo que existe falta de información de seguridad para ellas.

"Si está tomando este medicamento y está embarazada, debe hablar con su médico sobre la posibilidad de suspenderlo lo antes posible", ha alertado la doctora.