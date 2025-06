Se desata la polémica por la PAU tras incluir un texto hecho con ChatGPT en el examen de inglés de Castilla-La Mancha: "Menudo despropósito"

Las redes están que arden tras darse a conocer la noticia de que, en uno de los exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) de Castilla-La Mancha se ha incluido un texto hecho con inteligencia artificial (IA). Se trata concretamente del examen de inglés, celebrado el pasado martes 3 de junio, cuyo reading (el texto que han de leer los estudiantes y en base al cual se desarrollan las preguntas de la prueba) está escrito por ChatGPT, según indica la firma: "Open IA (2025) Chatgpt".

El texto habla de la popular cantante Billie Eilish, por lo que las cuentas de fans no tardaron en hacerse eco de la noticia en redes sociales. Al principio, muchos usuarios pensaban que se trataba de una noticia falsa, sin embargo, el examen ya se encuentra publicado en el portal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), por lo que se confirma que se trata de la prueba real que han realizado los alumnos que están realizando la Selectividad estos días.

Las críticas que circulan ahora mismo se centran en dos temáticas: por un lado, muchos usuarios juzgan que la inteligencia artificial no debería usarse para realizar exámenes, dado que no está permitida para realizar trabajos o demás tareas académicas; y por otro lado, se critica que una prueba de tal importancia no esté realizada por un humano.

"Me ponen un texto hecho por ChatGPT en selectividad y me levanto y denuncio el examen, ¿con qué cara vamos a decirle a los estudiantes que no usen la IA para hacer deberes/trabajos cuando se ponen textos hecho así en un examen oficial?", postea una usuaria.

Por otro lado, muchas personas dudan de si el examen completo está generado por inteligencia artificial: "Menudo despropósito… No solo el reading está hecho con ChatGPT, está hecho el examen entero, vaya vergüenza", sentencia otro.

Por el momento, desde la UCLM no ha habido ninguna comunicación al respecto de la polémica, mientras que la selectividad finalizará este jueves, tras celebrarse los últimos exámenes de esta PAU 2024/2025.

El polémico texto

"A Unique Voice in Modern Music: Billie Eilish's 2025 World Tour

1. Billie Eilish has revolutionized the music industry with her unique sound and deep, emotional lyrics. Alongside her brother, Finneas O'Connell, who co-writes and produces her songs, she has created a distinctive style that blends electropop with introspective themes. Her music often explores personal struggles, mental health, and social issues, making her one of the most influential musicians of her generation.

6. In 2025, she is once again captivating audiences with a new world tour, promoting her latest album. One of the most awaited concerts will take place in Barcelona, Spain, on June 14. Known for her visually stunning performances and strong connection with fans, she is expected to deliver an unforgettable show. Additionally, her tour reflects her commitment to sustainability, with efforts to reduce environmental impact, such as banning single-use plastics at events.

11. Despite her success, fame has brought challenges, including pressure and public scrutiny. Some critics question whether her eco-friendly initiatives can truly change the industry. However, her influence remains undeniable. As she continues to inspire millions, her upcoming concert in Barcelona will be a testament to her artistic growth and dedication to her fans.

Open IA (2025) Chatgpt".