Jesús Vázquez, médico nutricionista: "Lo que engorda no es la grasa ni tampoco los hidratos"

Una dieta sana y equilibrada es clave para gozar de una buena salud y mantener un peso idóneo. Generalmente, hay ciertos alimentos, como bien todos sabemos, que promueven la acumulación de grasa en el organismo, como aquellos con un exceso de azúcares o grasas saturadas, mayoritariamente.

No obstante, el nutricionista Jesús Vázquez a través de su cuenta de Instagram (@nutri.vazquez) advierte de que quizás esta idea no es del todo cierta: "Lo que engorda no es la grasa ni tampoco los hidratos, lo que hace que engordemos es la insulina". La insulina es una hormona que produce el páncreas y contribuye a transportar la glucosa de la sangre a las células, donde es utilizada como energía.

"Nuestro cuerpo o está rellenando almacenes o los está vaciando, no hay más, y el que da la orden de almacenar es la insulina. Si hay insulina no hay posibilidad de utilizar el almacén, solo almacenar, guardar", indica Vázquez. Además, este experto recalca que todos los alimentos de origen vegetal —a excepción del aceite— son una fuente de hidratos de carbono, "con más o con menos hidratos, con mayor o menor velocidad de absorción".

Almacenes de glucosa

Un exceso de glucosa en sangre siempre es perjudicial para las células, por lo que la función del páncreas es la producción de insulina para intentar sacarla de la sangre. Esto lo hace favoreciendo que entre "la glucosa en las células para utilizarla como energía inmediata y el resto a los almacenes glucógeno hepático y glucógeno muscular y el resto al almacén de grasa".

Aunque esto es un proceso normal, picar entre horas constantemente hace que estemos "fabricando insulina sin parar". Tal y como explica Vázquez, esto da la orden al páncreas de almacenar, haciendo que las reservas estén desbordadas: "Así que deja de picar entre horas, deja tranquilo tu páncreas y permite que se puedan vaciar los almacenes. No piques, no hagas cinco comidas, no tengas siempre insulina dando orden de almacenar, de engordar. Pues ya sabes lo que va a pasar".

Consecuencias

El consumo excesivo de azúcar y otros hidratos de carbono además de un aumento del peso corporal, puede dar lugar a un mayor riesgo de enfermedades crónicas como puede ser la diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando se ingiere un exceso de este tipo de alimentos puede hacer que el páncreas no secrete la suficiente insulina, dando lugar a una hiperglucemia que con el tiempo puede dañar otros órganos y vasos sanguíneos.