Clara Llorens, experta nutricionista (Nutralab): "Esa cantidad de azúcar es la que influye en nuestra salud metabólica"

Que el azúcar constituye uno de los mayores enemigos de la salud en cuanto a la alimentación no es nada nuevo. De hecho, su consumo excesivo no solo puede conducir a un diagnóstico de diabetes, sino que también puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta, inflamación crónica y enfermedad hepática no alcohólica. Se dice pronto.

A tener en cuenta

Ahora bien, lo que determina su impacto en la salud, verdaderamente, es la cantidad y el tipo de azúcar. "Todos somos conscientes de que si tomas un día cuatro Donuts estás pasándote de consumo de azúcar. Pero, al final, hay personas que no se dan cuenta y diariamente se toman un café, con una cucharada de azúcar y tres galletas. Y eso tiene más importancia que esos tres Donuts de manera puntual", ha relatado la nutricionista Clara Llorens en una entrevista con 'elEconomista.es'.

Y es que, pese a su mala reputación, el azúcar es fundamental en la dieta diaria. Como bien sabemos, su función principal es proporcionar la energía que nuestro organismo necesita para el funcionamiento de los diversos órganos, como el cerebro y los músculos, algo determinante a lo largo de nuestra vida.

Por lo general, los azúcares naturalmente presentes en alimentos "como frutas, verduras, hortalizas frescas y leche" son muy beneficiosos. En cambio, los azúcares añadidos que se encuentran en bebidas azucaradas, dulces o bollería industrial si que conviene limitarlos o eliminarlos por completo.

Cambio de mentalidad

Por suerte, todo -o casi todo- tiene solución en esta vida. Aunque pueda parecer complicado, y más teniendo en cuenta la polémica que genera esta temática siempre en las redes sociales, una dieta alta en azúcar puede modificarse poco a poco, sin importar la edad y los hábitos adquiridos desde pequeños.

A juicio de la experta, "todas las patologías que aparecen por una mala alimentación y un exceso de azúcar son reversibles. Eso quiere decir que las podemos mejorar. Lo más importante es que la gente entienda que nunca es tarde para cuidarse y nunca es tarde para cambiar hábitos". Mejorando estas pequeñas cosas, podemos alargar mucho nuestra longevidad.

Aspectos a mejorar

Y no solo eso: también la calidad de vida. Lejos de los suplementos nutricionales y medicamentos como el Ozempic, usado para el tratamiento de la diabetes 2 y la obesidad, la especialista ha recomendado adoptar un estilo de vida saludable que incluya actividad física regular, una dieta equilibrada y un descanso eficiente.

"No solo es lo que comemos. En consulta hago mucho hincapié en la alimentación, pero también hablo de la calidad de todo el sueño, de manejo de estrés y ansiedad o de actividad física, entre otras cosas. Por eso, no solo es importante ayudar a las personas en la alimentación", ha concluido Llorens.