¿Al zumo de naranja se le van las vitaminas? La mentira que te contaron tus padres y ahora explica la ciencia

Quién no ha escuchado alguna vez la expresión de 'Tómate el zumo rápido que se le van las vitaminas'. Esta frase tan de padres ha sido muy extendida, sin embargo, cabe preguntarse si tiene alguna base científica en la que apoyarse. Hay muchos mitos o bulos dentro del sector de la alimentación y es bueno saber cuáles son ciertos y cuáles no.

La creencia de que al zumo se le van las propiedades si no se bebe recién exprimido es algo falso ya que al zumo de naranja casero solo se le van las vitaminas 12 horas después de exprimirlo. El sabor puede cambiar, a uno más amargo, en las primeras horas pero su contenido de vitamina C no, según explican en un artículo en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética.

En ese mismo artículo explican que solo en condiciones extremas como puede ser calentar el zumo a 120ºC haría disminuir de forma considerable la vitamina.

¿Cura el zumo de naranja los resfriados?

Alrededor del zumo de naranja hay otros bulos como que cura los resfriados pero no es cierto. La vitamina C es un nutriente esencial que no puede generar el organismo por sí mismo, por lo que necesita obtenerlo a través de la alimentación o de la exposición al sol.

Es verdad que la vitamina C mantiene el sistema inmune aunque tomar una megadosis de este nutriente no va a hacerte recuperarte de alguna afección. Según los expertos, es necesario realizar más ensayos para establecer la posible función terapéutica de la vitamina C.