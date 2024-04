Vinagre de manzana para bajar peso: qué hay de verdad en este método que arrasa en España

El vinagre de manzana se elabora a partir de esta fruta, a través de un doble proceso de fermentación, por el que el azúcar de la manzana se convierte en alcohol y luego este pasa a ser ácido acético, el principal componente. Además, contiene pectina, potasio, sodio, vitaminas y polifenoles.

A este producto se le ha vinculado con varios beneficios para la salud como ser antiinflamatorio, adelgazante y bueno para los diabéticos. Por esto, muchas personas se han lanzado a consumirlo debido a las ventajas que han visto en las redes sociales pero hay que conocer si de verdad esas propiedades del vinagre de manzana son reales.

También se ha escuchado que beber una pequeña cantidad o tomar un suplemento antes de las comidas ayuda a reducir el apetito y a quemar grasas.

No hay respaldo científico para afirmar que el vinagre de manzana ayude a adelgazar

El problema de todas estas afirmaciones es que no cuentan con el respaldo científico. Los estudios que han estudiado el vinagre de manzana no lo han demostrado. En el caso concreto de que este producto ayuda a adelgazar, no hay evidencias científicas suficientes para afirmar que su consumo ayuda a perder peso a largo plazo y de una manera estable.

Por lo que hay que estudiar más detenidamente sobre el vinagre de manzana y sus efectos para adelgazar para poder asegurar que ayuda a perder peso, por ahora los estudios que hay no son concluyentes para poder afirmar esta propiedad.