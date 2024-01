No es la naranja: el alimento que destaca por su vitamina C, aporta hierro asimilable y te ayuda a bajar de peso

Cuando se habla de vitamina C el alimento que siempre se viene a la cabeza es la naranja pero la realidad es que hay otros que aportan mayor cantidad. Esta fruta tiene unos 50 mg de vitamina C por cada 100 gramos de fruta. Hay una verdura que duplica esos valores, se trata del brócoli, que contiene casi 100 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

El brócoli posee muchas propiedades beneficiosas para el organismo y aporta una gran cantidad de nutrientes. Además, tiene un alto valor de vitamina K, calcio, proteínas, fibra, fósforo, hierro y potasio. Y apenas tiene grasa ni colesterol.

Beneficios del brócoli para el organismo

Esta verdura protege al corazón al ayudar a eliminar el colesterol 'malo'.

Previene la hipertensión por la presencia de cromo, mineral que regula la glucosa en la sangre.

Es bueno para la anemia por su alto contenido en hierro, clorofila y ácido fólico.

Cuida de los huesos por ser rico en calcio, fósforo, magnesio y zinc.

Preserva la salud ocular gracias a la zeaxantina y luteína.

Mejora la piel al tener antioxidantes como vitamina C.

Favorece al tránsito intestinal debido a su alto contenido de fibra.

Refuerza el sistema inmunológico por tener beta-caroteno, vitaminas y minerales.

Cómo ayuda el brócoli a perder peso

El brócoli te ayuda a adelgazar debido a que es un alimento bajo en calorías pero tiene un alto valor nutritivo. Con este alimento se ingieren menos calorías sin renunciar a las vitaminas y nutrientes necesarias. Por cada 100 gramos de esta verdura solo se comen 34 calorías.

Es diurético y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo por lo que se evita la absorción de grasas y azúcares. Y al tener vitamina C, que destaca por ser antioxidante, mejora el funcionamiento celular que ayuda a quemar el tejido graso.