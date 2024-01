Té negro: conoce cómo prepararlo y sus beneficios para la salud

El té negro se compone de hojas secas y brotes de hojas fermentadas de la planta Camellia sinensis. Durante la elaboración las hojas sufren un proceso de oxidación al 100% lo que provoca el color oscuro, el sabor intenso y el olor. Junto con el té verde y el rojo es una de las variedades más consumidas del mundo, especialmente en el continente africano y la India.

¿Qué beneficios tiene tomar té negro?

El té negro es uno de los tés que más teína aporta al cuerpo, llegando a considerarse como uno de los mejores sustitutos del café. Tanto el té negro como el café pueden ayudarte a mantenerte despierto, pero el té no tiene la capacidad de ponerte nervioso, mientras que el café si. El té negro funciona como un estimulante para el sistema nervioso.

Este tipo de té tiene un sabor muy intenso por su alta concentración en antioxidantes. Por esta razón, el té negro es la variedad de té indicada para el cuidado de la salud cardiovascular debido a que los antioxidantes que contiene son buenos para regenerar las células del cuerpo, las del corazón o las de la piel.

Consumir de manera regular té negro ayuda a activar el metabolismo, esto lo convierte en un buen aliado para el organismo a la hora de bajar de peso y reducir el volumen abdominal.

El té negro suele consumirse en ayunas debido a que tiene una serie de beneficios:

Disminuir el nivel de colesterol Mantener sanas las arterias Proteger el sistema inmunitario

Es importante decir que ninguno de los beneficios mencionados están científicamente probados, pero las características de este té y las personas que lo consumen de manera regular afirman todos estos beneficios.

¿Qué vitaminas contiene el té negro?

El té negro contiene una gran cantidad de teína, pero no es la única propiedad que tiene:

Polifenoles

Taninos

Antocianinas

Vitaminas del grupo B

Minerales como el magnesio, calcio, fósforo o zinc

¿Cómo se prepara el té negro?

La base del té negro es el agua, por ello, es importante consumirlo con un agua de calidad. El agua deberá estar caliente, lo ideal es que esté a unos 100 grados. Una vez tenemos el agua caliente se añaden una o dos cucharadas de té y se esperan entre 3 y 5 minutos.

En algunos países el té se toma con leche. En estos casos la preparación es la misma, pero añadiendo la leche.

Como hemos comentado, el té negro tiene un sabor intenso por lo que puede no gustar de primeras si no estamos acostumbrados. Muchas personas eligen echarle algún tipo de edulcorante para poder consumirlo, lo ideal es no añadirle nada, pero en el caso de hacerlo lo mejor es buscar la alternativa más natural posible.

¿Qué es mejor el té verde o el negro?

El té verde es más delicado y puede perder su sabor antes que el té negro, además de que para infusionarlo se necesita agua menos caliente y dejarlo durante menos tiempo. Las dos variedades de té presentan propiedades similares y una gran cantidad de beneficios para la salud.

Ambos contienen teína, pero el té negro en mayor cantidad. El proceso de elaboración del té verde es menor que el del té negro por lo que se conserva más contenido de hierro y vitaminas en el té verde que en el té negro.

Elegir un té u otro dependerá de los gustos de cada persona, mientras algunos consideran que el té verde es más saludable, otros dicen que es mejor el negro y ninguno de ellos está científicamente probado, por lo tanto, la elección deberá ser personal.