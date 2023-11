Cuatro medidas para retrasar el envejecimiento que sí son eficaces

El envejecimiento es un proceso natural en la vida de los seres humanos aunque depende de cada persona como le pueda afectar. Uno se puede cuidar para retrasar sus consecuencias. Según el doctor Manuel J. Castillo, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Granada, hasta los 50-60 años, el paso del tiempo afecta "para bien" pero a partir de ese rango de edad es "cuando el paso del tiempo nos empieza a afectar para mal".

En torno a estas edades surgen pequeños daños que se ven en la apariencia como manchas en la piel, arrugas o cambios de aspecto. En el interior se producen lesiones o pérdidas funcionales en tejidos y órganos.

El experto asegura: "Los músculos pierden fuerza, las arterias se vuelven más rígidas, el hígado no metaboliza igual las sustancias a las que nos vemos expuestos; a nivel cerebral, no retenemos ni procesamos la información con la misma agilidad, y el estrés excesivo también le afecta negativamente; al hígado le afecta el exceso de alcohol, por ejemplo. Cada tejido tiene su particular agente lesivo: a la piel, la radiación ultravioleta de la luz solar le provoca fotoenvejecimiento, y esto se ve en las personas que toman mucho sol sin protección. Por eso, es importante protegernos de lo que nos hace envejecer más y evitar los excesos".

Hacer ejercicio físico

Ante esta situación, el doctor Castillo apunta cuatro medidas para retrasar el envejecimiento. La primera de ellas es hacer ejercicio, diciendo que "lo que no se usa se atrofia" por lo que si no haces deporte, los músculos perderán entidad, fuerza y resistencia.

"Con el paso de los años se produce la sarcopenia o pérdida de masa muscular y esto hace que las personas se muevan peor, y haya un mayor riesgo de caídas. El ejercicio, en consecuencia, tonifica los músculos y previene esa atrofia", asegura el experto. Para motivarnos, lo mejor es hacer ejercicio por hobby y no por obligación, disfrutando con ello y así tendrá un efecto diferente.

Dormir bien y un buen descanso

La segunda medida puede parecer casi contraria a la primera pero se complementan bien: un buen descanso. Hay que recuperarse el ejercicio físico ya que el sueño es necesario para regenerar la energía que se ha gastado durante el día.

El doctor Castillo asegura: "Los periodos de descanso y sueño son fundamentales. Si uno no duerme bien envejece más porque no se repara, ni recupera, lo gastado durante el día. Cuanto más gasto, más reparador debe ser ese sueño. Se recomiendan ocho horas por regla general, pero hay que tener en cuenta que un adolescente necesita más horas que una persona mayor, que puede necesitar menos horas. Así que, dormir menos horas tampoco tiene que quitarnos el sueño".

Comer menos veces al día

La tercera medida tiene que ver con la alimentación. El experto destaca que "comemos demasiado" y que "todos los excesos son malos" ya que cuanto más se come, más se acelera el envejecimiento. Señala los "efectos terapéuticos" del ayuno intermitente. El doctor recomienda comer menos veces al día, señalando que "el organismo está diseñado para comer dos veces al día". Recomienda o no desayunar o no cenar, dependiendo de cada persona.

La actitud positiva a la hora de envejecer

Y la cuarta medida para retrasar el envejecimiento tiene que ver con la actitud de cada uno. Tomarse el paso de los años como una etapa más de la vida con sus ventajas e inconvenientes. Asumirlo así, te hará envejecer mejor.

Por último, apunta a que se pueden tomar suplementos o medicamentos pero dice que "ninguno es milagroso ni la solución para todo".