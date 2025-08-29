Un ensayo clínico demuestra que el tratamiento de la enfermedad de las encías ralentiza el engrosamiento de las arterias

Científicos y expertos llevan años advirtiendo de la estrecha vinculación entre la salud bucal y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Ahora, un reciente estudio sugiere que tratar enfermedades de las encías puede contribuir a reducir el estrechamiento de las arterias.

Según los expertos, esto puede deberse principalmente que estos tratamientos bucales ayudan a reducir la inflamación general. Se estima que en España aproximadamente 8 millones de adultos presentan algún tipo de periodontitis, según explica la Organización de Dentistas de España.

Consecuencias

Si esta enfermedad no se trata, con el tiempo puede ocasionar debilitamiento de los dientes, así como la creación de pequeñas bolsas entre estos que impiden el paso del uso dental, formando gran cantidad de placa y bacterias. De hecho, numerosos estudios vinculan esta enfermedad con una mayor probabilidad de sufrir otras como el alzhéimer, el cáncer de colon y la artritis reumatoide, además de enfermedades cardiovasculares.

Así, un estudio publicado en la European Heart Journal advierte de que el tratamiento de la periodontitis ralentiza el engrosamiento de las dos capas internas de las arterias carótidas, situadas a cada lado del cuello, especialmente en adultos sanos.

El estudio

El estudio contó con la participación de 135 personas con periodontitis grave a las que se les realizó una ecografía de las arteria carótidas. Además, también se les midió la dilatación de las arterias al aumentar el flujo sanguíneo e identificaron los marcadores de estrés inflamatorio y oxidativo de la sangre.

Posteriormente, se dividió al grupo en dos, uno recibió el tratamiento y otro fue el de control, es decir, este último no recibió una limpieza profunda. Durante dos años, se les llevó a cabo un seguimiento, reevaluando la carótida y tomaron muestras de sangre y midieron la función vascular en cinco momentos.

Aclaración

Además de la reducción del revestimiento, también pudieron observar una mejor función de los vasos sanguíneos. No obstante, los expertos hacen hincapié en que estos resultados no deben interpretarse como una evidencia de que cualquier persona con aterosclerosis —acumulación de grasa en las arterias— puede mejorar este problema gracias al tratamiento contra la periodontitis.

Aun con todo, tanto la salud bucal como la general están estrechamente vinculados, por lo que es importante focalizar las investigaciones en estos dos ámbitos.