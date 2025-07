Un trabajo científico descubre un nuevo tipo de diabetes en niños y jóvenes en África

Un reciente estudio elaborado por la Universidad de Exeter (Reino Unido) ha descubierto un nuevo subtipo de diabetes en niños y jóvenes del África subsahariana, lo que podría estar vinculado a un mal tratamiento a los pacientes de estas zonas. Este supone el primer estudio multipaís que utiliza ensayos inmunológicos estandarizados e investigación genética para examinar las causas de esta enfermedad en algunos países de este continente, según recoge el portal ImMédico.

Los hallazgos han sido publicados en la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology y se trata de un nuevo tipo de diabetes no autoinmune y deficiente en insulina que es común en personas ya diagnosticadas con diabetes tipo 1 en la infancia o la juventud en África subsahariana.

El estudio

Si bien, aproximadamente el 65% de los jóvenes que aparentemente presentaban diabetes tipo 1 no mostraban los síntomas propios de la enfermedad, aunque sí mostraron tener un nuevo subtipo no autoinmune que no se reflejaba en las clasificaciones globales actuales, puesto que abarca perfiles muy heterogéneos.

"Estos resultados confirman nuestra antigua sospecha. Siempre nos hemos preguntado por qué muchos jóvenes diagnosticados con diabetes tipo 1 logran sobrevivir sin insulina, al menos durante un tiempo, lo cual sería inusual en la diabetes tipo 1 típica", destacó el doctor Jean Claude Katte, de la Universidad de Exeter e Investigador traslacional del Centro de Investigación Biomédica del NIHR de Exeter.

Causas

Los expertos sospechan que una causa puede ser de tipo no autoinmune, puesto que es el subtipo más predominante en personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 aparente antes de los 30 años. En jóvenes europeos diagnosticados con esta enfermedad, la susceptibilidad genética a la diabetes tipo 1 es muy parecida en individuos negativos y positivos.

"Nuestro próximo paso es investigar las posibles causas, que van desde infecciones y factores nutricionales hasta toxinas ambientales. Si encontramos la causa, podríamos prevenir nuevos casos y encontrar nuevos tratamientos", indicó Katte.