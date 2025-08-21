Marcha japonesa: consigue todos los beneficios de caminar 10.000 pasos en solo 30 minutos

Desde hace años, los expertos en salud recomendaban que lo ideal era caminar 10.000 pasos al día con el fin de mantener una buena salud cardiovascular y un bienestar general. No obstante, en los últimos meses se ha popularizado una nueva tendencia, afirmando que esta tiene mejores beneficios: la marcha japonesa.

Esta se basa en alternar intervalos de marcha rápida con otros de marcha lenta, concretamente de tres minutos en tres minutos, durante un mínimo de 30 minutos al día y unas cuatro veces por semana. Para saber cómo debe hacerse correctamente, lo ideal es que en los niveles más ligeros sea posible mantener una conversación sin demasiado esfuerzo.

Esta técnica fue desarrollada por el profesor Hiroshi Nose y la profesora asociada Shizue Masuki en la Universidad Shinshu de Matsumoto, en Japón. Según recoge la BBC, la caminata japonesa ha sido comparada con el entrenamiento de intervalos de alta intensidad o HIIT, puesto que reporta beneficios muy similares.

El estudio

Un estudio elaborado en 2007 comparó este método con la marcha continua de menor intensidad, con el objetivo de alcanzar los 8.000 pasos diarios. Los resultados mostraron como los participantes experimentaron notables reducciones del peso corporal, así como una menor presión arterial en comparación con los que realizaban la marcha de forma habitual.

Por otra parte, también mejoraron la fuerza en las piernas y la forma física en general. Asimismo, a largo plazo también se identificó que protegía contra el envejecimiento, especialmente a partir de los 60 años. En cualquier caso, la combinación de la actividad física frecuente junto con una alimentación sana y equilibrada resulta clave para gozar de una buena salud general.