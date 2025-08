Tres claves infalibles para lograr un maquillaje de novia natural y adaptado a tu estilo, según un experto

Es uno de los días más especiales de tu vida, y cada detalle cuenta. Por eso, el maquillaje de novia se convierte en una de las decisiones más importantes a tener en cuenta tras el anuncio del compromiso —justo después de cerrar el vestido, la finca o los fotógrafos—. Más que una cuestión estética, se trata de encontrar un beauty look que refleje tu estilo, potencie tu belleza natural y te acompañe impecable durante toda la jornada. Y ojo, porque si te casas en verano, una mala elección de maquillaje puede arruinarte tu momento.

Desde Oui Novias lo tienen claro: "Un maquillaje para novias perfecto consiste en realzar lo más bonito de ti: una piel iluminada, unas cejas delineadas y una mirada intensa. Desde los looks más sofisticados y vanguardistas hasta los más naturales, tipo cara lavada con mejillas sonrosadas", explican desde el equipo experto en belleza nupcial. Porque, al final, se trata de sentirte tú misma, pero en tu mejor versión.

Otro de los grandes pilares para un maquillaje nupcial impecable y duradero es confiar en manos expertas. "Lo más importante para la duración de tu maquillaje es contar con un buen equipo de profesionales que tengan experiencia y técnica", señala el especialista. Y añade: "La calidad de los productos, combinada con la técnica adecuada, marca la diferencia entre un look que se mantiene perfecto durante horas… o uno que no sobrevive al primer brindis".

Más allá de la técnica y los productos, para el equipo de Oui Novias hay algo aún más importante: conocerte. "Conocer, empatizar y observar es nuestra primera labor", apuntan. Y advierten: "Labios cereza, pestañas postizas, eyeliner infinito… todo puede parecer tendencia, pero no sabes si realmente te favorece. Un beauty look solo es perfecto si transmite tu esencia y personalidad". En otras palabras: el maquillaje debe hablar de ti, no disfrazarte. En definitiva, hay tres reglas de oro que debes tener muy presentes al elegir tu maquillaje de novia ideal.

La piel siempre como protagonista

Una piel bien trabajada es la base de cualquier maquillaje nupcial. No se trata de cubrir imperfecciones, sino de realzar tu belleza natural. La clave está en conseguir un acabado luminoso, fresco y sin excesos. Para ello, la preparación previa es fundamental: una buena rutina de hidratación, una prebase adecuada y una base ligera pero de larga duración marcarán la diferencia. El objetivo es que la piel respire, brille solo en los puntos justos y se mantenga impecable desde la ceremonia hasta la última copa.

La mirada lo dice todo

En el gran día, los ojos cobran un protagonismo especial. Ya sea con un sutil smokey eye o con tonos tierra que aporten profundidad, el foco está en resaltar sin sobrecargar. Las cejas bien definidas —en armonía con el rostro— enmarcan la mirada y completan el conjunto. Y no puede faltar un básico infalible: máscara de pestañas waterproof. Porque sí, las emociones estarán a flor de piel ese día. .

Labios con sello personal

Desde un nude delicado hasta un rojo pasión, los labios deben acompañar tu estilo y el tono general del maquillaje. Lo esencial es optar por una fórmula de larga duración y textura cómoda, capaz de sobrevivir a besos, brindis y sonrisas sin necesidad de retoques constantes. Un buen truco profesional: perfilar suavemente para dar forma y aplicar el color en capas finas para asegurar la fijación. Y si buscas una opción más duradera, los rotuladores de labios efecto tinta son la tendencia definitiva para novias con personalidad.