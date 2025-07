Eduardo Senante, especializado en cosmética, sobre la mezcla de maquillaje y protección solar: "Es seguro mezclarlos siempre, otra cosa diferente es que la mezcla sea eficaz"

Cada mañana, muchas mujeres utilizan un mix de cosméticos en el que mezclan su crema facial con un protector solar. Esta técnica permite un 2 por 1 ya que unen ambos productos en la mano y los mezclan antes de aplicarlo en la cara.

Aunque parece una técnica excelente, esta mezcla quita eficacia al cosmético. Hablamos con el experto farmacéutico especializado en cosmética y cuidado facial, Eduardo Senante, que nos da consejos sobre como cuidar nuestra piel de manera natural y saludable.

¿Es malo mezclar el maquillaje con crema de protección solar?

"Es seguro mezclarlos siempre y cuando no tenga ingredientes que puedan interactuar o ser incompatibles ente sí. Otra cosa diferente es que la mezcla sea eficaz", ha asegurado el farmacéutico donde expone algunas consecuencias negativas de este proceso.

Además, nos explica el motivo por el que desaparece esta eficacia: La eficacia se reduce, puesto que estamos diluyendo una cantidad de protector solar junto con otro producto. Tenemos menos SPF sobre nuestra piel que si lo hubiésemos aplicado como producto único". Esta mezcla va a permitir que algunas de sus propiedades desaparezcan o existan en menor cantidad.

Senante asegura que las cremas solares son muy delicadas y por eso es recomendable utilizarlas sin otros ingredientes para no perder su eficacia: "Es casi como un cristal de bohemia, hay que cuidarlo siempre con mimo y tiende a desestabilizarse enseguida. Es muy sensible a la temperatura y a otros ingredientes".

Además, esta mezcla no significa que no haga efecto la protección solar pero "no podemos decir al 100% que el filtro solar sea estable en la mezcla final". "Podemos ir con la falsa sensación de ir protegidos cuando realmente no lo vamos", ha añadido.

Como hacer la mezcla para conseguir mayor eficacia

El experto recomiendo utilizar la máxima cantidad de SPF y una cantidad menor de maquillaje para que las propiedades de la crema solar sean mas resistentes. "Cuanta más cantidad pongamos de esa crema con SPF y menos cantidad de base de maquillaje, menos riesgos tendremos de que la mezcla final tenga el filtro solar desestabilizado", ha explicado.

Lo que recomiendan los expertos es aplicar en primer lugar la crema solar. Cuando esta este adherida a la piel, podremos poner la capa de maquillaje que queramos.

"Es más agradable y ligero con un acabado más natural, pero hay que tener en cuenta que los maquillajes llevan unos ingredientes para ser permanentes en la piel. Además, la estabilidad se ve alterada y es fácil que al pasar el tiempo no nos dure tanto y que se desvanezca mucho antes", ha alertado Eduardo Senante.

3 cremas de días con protección solar

Bioessence Urban Cream de Usu Cosmetics

Esta crema solar de día hidrata y protege la piel de los signos de envejecimiento por la radiación UV gracias a sus filtros solares estables y de amplio espectro. Hidratan a largo plazo e iluminan la piel gracias a su formulación con prebióticos, niacinamida y 63% de esencia hidratante.

Ceramides & CICA protector solar de Ondo Beauty

Es una de las cremas coreanas con más éxito por su alta protección con acabado sedoso, hidratante y con un efecto iluminador que sienta fenomenal y unifica tu piel de manera muy favorecedora. Sus ingredientes son un mix de todo lo que necesita tu rostro: ceramidas, centella asiática, niacinamida e ingredientes activos.

Protector solar UVA + UVB 50 de Simon Ourian

Este protector solar es de la firma de Simon Ourian M.D., el dermatólogo cosmético de las celebrities de Hollywood. Es una crema de día ideal para reducir los signos del envejecimiento y los daños cutáneos, así como reforzar la barrera cutánea y proteger la piel de la luz azul.