¿Puedo sustituir, si ya me he aplicado un sérum, la crema de día por un protector solar? Esto dice la farmacéutica Marta Masi

Quienes aman el cuidado facial lo saben: encontrar la rutina perfecta es casi un arte. Pero con la llegada del buen tiempo (y la subida de las temperaturas), el debate se abre: ¿es posible prescindir de la crema de día si ya hemos aplicado un sérum y terminamos con un buen protector solar de amplio espectro y SPF alto? La respuesta corta es sí, pero no en todos los casos. La larga (y la que te interesa), te la damos aquí, paso a paso, con argumentos sólidos y con la opinión de una experta que sabe lo que dice, la farmacéutica Marta Masi.

Entendamos bien las diferencias entre la crema solar y el protector: no es lo mismo, pero pueden convivir

Aunque muchas fórmulas actuales tratan de condensar funciones, lo cierto es que una crema de día y un protector solar tienen propósitos distintos. Una crema facial está formulada principalmente para hidratar, nutrir y tratar. Puede contener activos como antioxidantes, péptidos o ingredientes calmantes, como la centella asiática. Algunas incluyen protección solar, pero en la mayoría de los casos, esta no es suficiente.

Por su parte, un protector solar está creado, ante todo, para proteger del daño solar. Y sí, hay fórmulas avanzadas con ingredientes que también hidratan, calman o incluso aportan luminosidad. Pero no todos los solares son iguales. Marta Masi, farmacéutica especializada en dermofarmacia, lo deja muy claro: "Sí, puedes hacerlo, siempre que tu protector solar tenga una textura adecuada para tu tipo de piel y contenga ingredientes hidratantes que cubran tus necesidades. Hoy en día existen fotoprotectores muy completos que también hidratan y tratan la piel", asegura.

La clave está en lo que te has aplicado antes

Muchas rutinas faciales arrancan con un sérum que concentra lo mejor del tratamiento en unas pocas gotas: vitamina C para iluminar, ácido hialurónico para hidratar, niacinamida para calmar… Si ya has dado este paso, el protector solar puede convertirse en el broche de oro perfecto. "Porque el protector solar debe ser el último paso de la rutina facial. Y si ya has aplicado un sérum que contiene activos, como vitamina C, vitamina E, ácido hialurónico o niacinamida, el siguiente paso puede ser directamente un buen fotoprotector. Esto no solo protege del sol, sino que también ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro", explica Marta Masi.

El auge de las rutinas minimalistas no es casualidad. Hay una saturación (de pasos, de productos, de promesas), y lo que muchas buscan ahora es simplicidad, sin renunciar a la eficacia, por supuesto. "No se trata de hacer una rutina de muchos pasos, sino una rutina con sentido y sobre todo con adherencia. Los productos que funcionan son los que ponemos a diario. Por lo tanto, una rutina sencilla, pero completa en ingredientes activos, es la clave", insiste la farmacéutica.

Y añade un matiz importante para quienes tienen la piel más seca. "Si usas un sérum y un protector solar adecuado, es una rutina perfectamente válida, sobre todo en pieles mixtas o grasas. En pieles más secas, puede ser necesario añadir una crema hidratante entre ambos". Así que sí, si has empezado el día con un buen sérum, puedes cerrar la rutina directamente con un SPF de calidad. Pero, ojo, eso no significa que todas las pieles deban hacerlo así.

¿Cómo saber si tu protector solar puede sustituir a tu crema?

La teoría suena bien, pero, ¿cómo saber si tu protector solar realmente puede hacer ese doble papel? Fácil. Revisa con qué ingredientes está formulado y cómo se siente en tu piel. Si al aplicártelo notas que te deja la piel cómoda, sin tirantez, sin esa sensación de que le falta "algo", vas por buen camino. Fíjate en la fórmula. Hoy en día muchos protectores solares faciales incluyen ingredientes como ácido hialurónico, glicerina, niacinamida o incluso ceramidas. Si ves alguno de estos en la etiqueta, es una buena señal: no solo protege, también hidrata y cuida la barrera cutánea.

Otra pista: la textura. ¿Se funde con tu piel sin dejar rastro graso? ¿Te permite maquillarte encima sin que se forme una película espesa o pegajosa? Entonces probablemente estás ante un producto que puede funcionar como todo en uno. Pero si tras aplicarlo sientes que tu piel pide una capa más, escúchala. Cada rostro tiene sus necesidades y no hay una única forma correcta de cuidarlo.

Protectores solares con tratamiento que merecen la pena

Sun Face Cream SPF50 de Rituals. Con el potente complejo Hydra-Boost y vitamina E, además de un aroma estival de té blanco y flor de loto, este fotoprotector puede sustituir a la crema de día sin ningún problema, ya que hidrata a la vez que protege. Además, su textura se funde muy bien en la piel y se absorbe rápidamente sin dejar una película grasa.

Invisible Uv Flawless Poreless Primer SPF 50 de Charlotte Tilbury. Prebase de maquillaje con protector solar 2 en 1 con FPS 50+++++, ácido Hialurónico y defensa contra la polución para preparar, proteger e hidratar la piel. No tiene fragancias y tiene un acabado invisible sin reflejos que, sin duda, las pieles grasas van a amar.

Fluido de Muy Alta Protección SPF50+ Vinosun Protect de Caudalie. Protege eficazmente el rostro y el cuello de los rayos UVA/UVB al tiempo que ofrece una acción antioxidante para las pieles más sensibles. Gracias a su textura invisible, ultraligera y sin perfume, protege la piel de manera "clean" e invisible todos los días.

Stick Solar Facial SPF50 de Natural Carol. Para los amantes del formato stick, este está formulado en su laboratorio Natural Cosmetic Lab con filtros físicos minerales, que actúan como una barrera natural frente a los rayos UVA y UVB. Gracias a su combinación de ingredientes como aceite de jojoba y manteca de karité, no solo protege la piel de la radiación solar, sino que también la hidrata y la calma.

Centella de SKIN1004 (disponible en Druni). Este protector solar de amplio espectro está formulado con extracto de centella asiática y niacinamida que calma la piel y ayuda a unificar el tono, además de iluminarlo y protegerlo de los rayos UV. Es apto para todo tipo de pieles y tiene una textura ideal para usar como primer antes del maquillaje.