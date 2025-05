Si tuviese que poner a punto mi piel para una boda o un evento especial, repetiría este facial détox de lujo en AWAY Spa en W Barcelona

Nunca pensé que una hora de tratamiento pudiera cambiar tanto mi piel y mi estado mental. Probé el tratamiento facial Détox de [comfort zone] en AWAY Spa, en el hotel W Barcelona, y no solo salí con el rostro visiblemente más luminoso, uniforme y descansado, sino también con la sensación de haber parado el mundo un rato (que falta hacía). No exagero si digo que fue como aplicarme un filtro buena cara, de esos que hay disponibles en Instagram, pero de los que se notan de verdad. La textura mejoró, el tono parecía más homogéneo, los poros estaban menos visibles y la piel tenía ese glow sutil que parecía imposible después de semanas de estrés, ordenador y pocas horas de sueño.

Un spa con vistas, un té de bienvenida y el tratamiento que transformó mi piel

La experiencia empezó mucho antes de tumbarme en la camilla. Solo entrar en el spa del hotel W ya te cambia el mood: el diseño es impecable, huele a calma, suena música suave y el personal te recibe como si te conocieran de antes. Me ofrecieron un té y elegí uno de rooibos con frutos rojos que sabía a mimo, a cuidado.

"Este es nuestro ritual de inicio en prácticamente todos los servicios AWAY Spa", me explicó Nuria Moya, directora de AWAY Spa en W Barcelona. Antes de empezar el tratamiento, me guiaron para hacer un ejercicio de respiración profunda inhalando y exhalando el aroma Tranquility Blend, una mezcla de aceites esenciales (madera de cedro, naranja dulce, rosa, sándalo, geranio y vetiver) diseñada para ayudarte a desconectar desde el primer segundo. "Relaja y calma cuerpo y mente, alivia la tensión y mejora la calidad del sueño", me explicó Nuria. Y así, sin darme cuenta, ya estaba lista para resetear no solo mi piel, también la cabeza.

Paso a paso del facial détox que me dejó la piel como nueva

El tratamiento que me hicieron se llama Détox Facial de [comfort zone], y según me explicó Nuria, es ideal para pieles que llegan cansadas, apagadas o cargadas por la ciudad, la polución y el ritmo de vida. Comenzamos con un pequeño ritual en los pies (sí, en los pies). "Aplicamos un producto detoxificante y seguidamente hacemos nuestro Welcome touch", me contó Nuria. A partir de ahí, todo se volvió cada vez más placentero. La fase de limpieza fue deliciosa: ojos, rostro y escote se limpiaron con productos suaves y eficaces. Usaron Skin Regimen Detox Cleanser, que al contacto con el agua se transforma en una leche limpiadora que permite un pequeño masaje.

Después vino la fase de recarga, y aquí noté cómo mi piel empezaba a despertarse. Me aplicaron Skin Regimen Microalgae Essence, una esencia hidratante y energizante, y realizaron una técnica llamada Rolling Roulage, un masaje con efecto lifting que activa la musculatura facial. A continuación, una mascarilla peel-off purificante de la misma línea:la Skin Regimen Detox Mask. Se aplica en cara, cuello y escote, y al retirarla, la piel ya tenía mejor cara (y nunca mejor dicho). "Elimina impurezas, aporta luminosidad, elimina hasta un 84% de las partículas de polvo fino y aumenta la hidratación hasta un 74,6%", detalló Nuria.

Luego llegó el momento de personalizar el tratamiento. "Utilizamos un corrector con ocho gotas del booster más adecuado. En tu caso, por el tono desigual, usamos vitamina C", me explicó. El producto en cuestión, el 15.0 VIT C Booster, contiene un 15% de vitamina C pura que ilumina y estimula la síntesis de colágeno. Como toque final: de nuevo la esencia con microalgas, la crema Skin Regimen Tripeptide Cream – reafirmante y antipolución – y protección solar.

Un plus que no me esperaba: el masaje con cucharas frías

Justo cuando pensaba que ya no se podía estar más a gusto, llegaron las cucharas frías. Si nunca te han hecho un masaje con cucharas metálicas refrigeradas en el rostro, no sabes lo que te pierdes. "El método de las cucharas frías es una técnica de crioterapia facial utilizada para estimular, descongestionar y tonificar la piel. Aplicamos las cucharas siguiendo líneas de drenaje durante unos 10 minutos. Las zonas sobre las que incidimos más son el contorno de ojos, pómulos, frente, mandíbula y cuello", me explicó Nuria. ¿El resultado? Efecto lifting inmediato, mirada más abierta, rostro más descansado. Además, calma la piel y mejora la microcirculación. Fue el broche perfecto.

Qué tienen de especial los productos que usaron en mi piel

La línea Skin Regimen de [comfort zone] está diseñada para combatir el envejecimiento provocado por el estilo de vida. Todos sus productos están formulados con el Longevity Complex™, una mezcla de ingredientes como maqui berry (antioxidante), índigo salvaje (calmante y estimulante de endorfinas), espinaca orgánica y carnosina (anti-glicación). La esencia con microalgas unicelulares estimula el metabolismo de la piel, la crema con tripéptido-5 ayuda a producir colágeno, y los boosters de vitamina C y ácido hialurónico son tratamientos intensivos que se adaptan a cada piel según sus necesidades.

Y no solo eso, yo me quedé con ganas de probar más. "En AWAY Spa personalizamos todos nuestros servicios. La línea Skin Regimen se utiliza tanto en el Détox como en el Rejuvenate, pero tenemos otros como el Daily Facial, que adapta incluso varios rangos de productos", comenta Nuria. "No nos gusta hablar de tipos de piel sino del estado actual. Puede depender de la estación, del estrés o incluso de la alimentación", añade. Y tiene toda la razón: mi piel de marzo no tiene nada que ver con la de agosto.

Además, si detectan alguna necesidad puntual durante el tratamiento, te proponen extras como mascarillas de colágeno, ampollas o antifaces específicos. "A nadie le gusta pasar por unas manos que simplemente siguen un protocolo. Queremos que cada cliente se sienta único. Al final, puedes hacerte un facial en muchos sitios, pero solo vuelves donde realmente te han hecho sentir", resume Nuria. Y sí, yo ya sé dónde voy a volver.