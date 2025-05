Cuando suben las temperaturas y el sol empieza a acariciar la piel, casi todas caemos rendidas ante el mismo deseo: queremos vernos más radiantes, más bronceadas...En definitiva, más nosotras. Y aunque aún falte para pisar la playa o escaparnos a ese destino soñado, hay un truco infalible que nunca falla: el colorete. Sí, ese pequeño toque beauty que simula el rubor natural de una tarde al sol, se convierte, temporada tras temporada, en el favorito indiscutible del neceser. ¿El motivo? Su irresistible efecto 'sunkissed', ese halo de luz en las mejillas que es capaz de elevar cualquier look y, de paso, el ánimo.

Porque cuando suben las temperaturas, todas buscamos ese brillo especial —ese toque de sol sin sol— que nos hace sentir más guapas, aunque aún estemos contando los días para desconectar. Y si hay un producto que se ha ganado a pulso el título de imprescindible beauty del verano, ese es el ya icónico líquido Benetint, el secreto mejor guardado de nuestras famosas.

Colorete Benetint

Este pequeño frasco es mucho más que un colorete: es un tinte que sirve tanto para dar un toque de color a tus mejillas como a tus labios, aportando un rubor natural, fresco y favorecedor. ¿Lo mejor? Su fórmula de larga duración que resiste el calor y el ritmo del día sin necesidad de aplicarlo constantemente, y su tono rojizo translúcido que se adapta al pH de tu piel, logrando un acabado único en cada persona. ¿El resultado? Ese efecto de buena cara instantáneo del que te hablábamos antes, Así que, admítelo, es lo más.

Es cierto que, al tratarse de un colorete líquido, puede que pienses que no encaja del todo con tu tipo de piel. Pero que no cunda el pánica, porque en el mundo beauty opciones no faltan. Y si lo tuyo son las texturas más clásicas, el colorete en polvo Soft Pinch Luminous Powder Blush de Rare Beauty se ha convertido en otro de los grandes favoritos para la temporada.

Colorete en polvo de Rare Beauty

Avalado por la mismísima Selena Gómez, este blush ya es un must en los neceseres de verano. ¿La razón? Su variedad de tonos, desde un delicado rosa chicle hasta el irresistible terracota que tanto nos gusta para conseguir ese efecto bronzer de una sola pasada. Y aunque elegir solo uno es casi misión imposible, nosotras nos quedamos con el tono 'cheer', un rosita fresco, con destellos de purpurina con los que arrasarás este verano.

Y para las más atrevidas —esas que no temen probar nuevas texturas y aman el efecto glow en su máxima expresión—, el colorete en barra de Milk Makeup es una apuesta segura.

Colorete en barra de Milk Makeup

Este stick todoterreno es lo más parecido al tinte líquido del que hablábamos, pero con una textura más cremosa, ligera y aún más fácil de aplicar, incluso con los dedos y sin espejo. Es ideal para llevar en el bolso y retocar sobre la marcha (aunque, entre nosotras, probablemente no lo necesites). Y ojo, que también te vale para labios y mejillas. Todo un match.