Trucos y productos infalibles para conseguir el bronceado del verano (radiante y sano)

Lo que todos queremos cuando empieza a llegar el calorcito es: nutricosmética, tratamientos faciales y corporales y aliados cosméticos para un tono dorado, radiante y sano que nos dure mucho. Porque es así, no nos engañemos: nada dice más 'verano' que una piel dorada, luminosa y sobre todo y muy importante, saludable. Pero ¡OJO! conseguir un bronceado bonito y duradero -y sin castigar la piel- tiene su ciencia. Desde los suplementos que preparan la piel desde el interior hasta los cosméticos que prolongan su efecto, recopilamos los mejores trucos y productos para presumir de tono esta temporada…

Desde dentro: las píldoras de Kream

Antes de exponernos al sol, conviene preparar la piel desde el interior. Las cápsulas de Kream, una marca española de nutricosmética avanzada, contienen antioxidantes, carotenoides, colágeno y vitaminas que potencian la producción de melanina, protegen frente al fotoenvejecimiento y favorecen un bronceado más uniforme y duradero. Lo ideal es comenzar a tomarlas al menos dos semanas antes de exponerse al sol, y mantenerlas durante la temporada estival.

Durante la exposición: los imprescindibles de Miin Cosmética

Especializada en cosmética coreana, Miin Cosmética ofrece una selección de productos que combinan alta protección solar con tratamientos antioxidantes y calmantes. Esta firma de cosmética coreana líder en Europa, lanza su campaña 'Too Cool to Burn', con un objetivo claro: transformar el uso del protector solar en un gesto cotidiano de autocuidado, no solo reservado para los meses de verano. "Queremos cambiar la percepción del protector solar. No es un accesorio estacional, sino una necesidad diaria que refleja amor propio y un gesto que debe ser tan?cool?como reaplicarse un lip gloss en cualquier lugar"?.

Destacan sus protectores solares ligeros con SPF50+ de textura gel, que no dejan residuo blanco y se absorben al instante, ideales para usar a diario incluso en ciudad. Además, su línea aftersun con ingredientes como centella asiática y aloe vera ayuda a calmar y regenerar la piel después de tomar el sol.

Después del sol: Skeyndor y su línea tan pro-bronceado

La firma profesional Skeyndor cuenta con una gama específica para el cuidado post-solar que no solo repara, sino que potencia y prolonga el bronceado. Su Tan Maximizer, por ejemplo, estimula la melanogénesis y ayuda a fijar el bronceado. Además, sus aftersuns con ácido hialurónico y extractos botánicos aportan confort, frescor y una hidratación profunda para mantener el tono por más tiempo. Y no podemos dejar de mencionar su nuevo Kit protector facial AGE PHOTO DEFENSE, que ofrece 365 días de protección.

Antes durante y después del sol con Dulkamara Bamboo

Dulkamara Bamboo es una marca de alta cosmética biológica originaria del Valle de la Ultzama, en Navarra. Sus formulaciones magistrales se basan en exclusivos procesos biotecnológicos que respetan el equilibrio natural de la piel, mejorando visiblemente su salud. Para preparar, potenciar y cuidar el bronceado, Dulkamara ofrece tres productos clave: Crema Bioactiva FP6, el Bioprotector FP20 y la Crema Complex Color. Estos productos, formulados con ingredientes naturales como aceites esenciales, arcillas y extractos de bambú, ofrecen una protección solar saludable y un bronceado uniforme, cuidando y embelleciendo la piel de forma natural.

Betacarotenos, mi amor (con The Great Fusion)

Los betacarotenos son pigmentos naturales que actúan como precursores de la vitamina A y potentes antioxidantes que protegen la piel frente al daño solar, estimulando además la producción de melanina para un bronceado más pronunciado y duradero. The Great Fusion aprovecha esta propiedad incorporando betacarotenos en sus formulaciones, algo que es clave para potenciar un bronceado radiante y duradero desde el interior. Estos antioxidantes ayudan a equilibrar y estimular la producción de melanina, favoreciendo una piel más protegida y luminosa. Incorporar betacarotenos a través de sus productos es un truco infalible para conseguir un tono dorado saludable y evitar el envejecimiento prematuro causado por el sol.

El nuevo -e innovador y adictivo- solar de Nieves Álvarez

Como ya nos había adelantado ella misma en su charla con nosotros, la firma de cosmética de Nieves Álvarez, Nieves Beauty, ha lanzado el Daily Skin Perfector SPF 50, un protector solar innovador que combina alta protección con un acabado luminoso y natural. Su fórmula incluye ingredientes como péptidos, ácido hialurónico, escualeno y vitamina E, que hidratan y unifican el tono de la piel. Además, incorpora Preventhelia®, un péptido de última generación que protege y repara el ADN celular frente al daño solar. Este producto es ideal para quienes buscan una protección solar eficaz sin renunciar a un acabado radiante.

Consejitos extra…

Exfolia tu piel una o dos veces por semana para que el tono quede uniforme.

Mantén una buena hidratación bebiendo agua y usando cremas ricas en activos humectantes.

y usando cremas ricas en activos humectantes. Evita exposiciones prolongadas durante las horas centrales del día.

durante las horas centrales del día. Apuesta por una alimentación rica en betacarotenos: zanahoria, calabaza, mango...