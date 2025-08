El secreto de labios perfectos de Lidia Torrent: el rotulador de alta precisión que deja atrás al perfilador clásico

Es una de las comunicadoras más deslumbrantes del panorama nacional. Lidia Torrent no solo destaca por su profesionalidad frente a las cámaras, sino también por haberse consolidado como un auténtico icono de belleza. Hija de la modelo Elsa Anka, ha heredado el carisma y la elegancia natural de su madre, y no hay evento —ni playa— en el que no deslumbre. ¿Su secreto? Unos labios irresistibles, incluso con la brisa marina de fondo.

Lidia Torrent y Elsa Anka

Vaya donde vaya, Lidia siempre luce impecable. Ha demostrado que menos es más y que no hace falta pasar horas frente al espejo para lograr un look beauty de lo más favorecedor. Y nosotras conocemos su secreto mejor guardado: en su neceser brilla un nuevo imprescindible que está conquistando a editoras y expertas en belleza. Hablamos del rotulador para labios efecto tinte, el aliado perfecto para definir la sonrisa con precisión y con una duración casi infinita.

Este formato es el salvavidas cosmético imprescindible para lucir perfecta este verano, estés donde estés. Su aplicador tipo plumón —similar al de un eyeliner— permite perfilar y rellenar los labios con una precisión profesional, consiguiendo un acabado difuminado y muy natural. Ideal para un toque de color rápido antes de llegar al beach club.

Labios perfectos de sol a sol

Te preguntarás, ¿cuál es el mayor punto a favor de este beauty tip? Sin duda, su resistencia. A diferencia de la mayoría de labiales o perfiladores en barra tradicionales, los rotuladores de tinta tienen una fórmula que se adhiere a la piel de los labios como una segunda piel. Aguanta cafés, comidas y, sí, algún que otro chapuzón improvisado.

Aunque Lidia no lo ha confesado abiertamente, basta con fijarse en sus labios para comprobar que este producto es un imprescindible en su rutina de belleza para lograr un look natural. Los tonos nude, tierra y rosas empolvados están entre sus favoritos, aunque para unos labios rojo pasión infalibles, también cuenta con su 'lip combo' predilecto.

La mayoría de las marcas de cosmética ya han incorporado diferentes versiones de este producto a sus colecciones, muchas de ellas enriquecidas con ingredientes como ácido hialurónico —perfecto para lograr ese efecto 'plump'— o aloe vera, ideal para aportar una dosis extra de hidratación. Te dejamos una selección con los favoritos de las famosas y expertas en belleza.

El Long Lasting Colour Lip Marker de Kiko Milano: en tono 'Peach Red', perfecto para disfrutar de un atardecer veraniego.

El rotulador de labios permanente de Rem Beauty: en un tono 'Rojo frambuesa', para una noche de fiesta infinita.

El tinte para labios de Palladio: en tono 'Moca', uno de los tonos más en tendencia esta temporada.