El nuevo bálsamo de labios antiedad y con color que deseará Hailey Bieber

Los bálsamos labiales se han convertido en mi última obsesión (y sé que no soy la única). Me gusta que mis labios luzcan hidratados y con un toque de color natural —otro de los efectos del paso del tiempo es que pierden pigmentación—, por eso me entusiasma detectar nuevos productos que sean capaces de aportar estos básicos, y que además me ofrezca un extra de protección frente a las agresiones medioambientales.

Mi último hallazgo es el Chia Lip Therapy de Byoode, que acaba de aterrizar y viene con ganas de convertirse en el nuevo objeto de deseo. "Sabíamos que si hacíamos un bálsamo labial, tenía que ser algo más que bonito", cuenta Raquel González, cosmetóloga y fundadora de la firma. "Tenía que tratar los labios de verdad, no limitarse a dar brillo y ya y por eso hemos intentado completar la fórmula con muchos agentes acondicionares, humectantes y antiedad", continúa. Así nació este híbrido entre tratamiento, color con ingredientes eficaces entre los que no faltan los alimentos con propiedades cosméticas.

Un bálsamo con ingredientes que rejuvenecen los labios

Cuando probé Chia Lip Therapy me enamoró al instante y pude constatar que no es un bálsamo cualquiera. Para empezar, no solo hidrata, también trata, repara, suaviza y mejora la textura del labio con el paso del tiempo. Pero eso no es todo, porque tiene un toque de color universal que favorece a todos los tonos de piel. "Queríamos que cualquier persona, con cualquier fototipo, pudiera aplicarlo y verse mejor al instante, pero sin parecer maquillada. Solo unos labios más bonitos y saludables", explica la creadora de Byoode.

"Su textura es cremosa, se funde al instante y deja un acabado luminoso y natural", apunta la cosmetóloga y creadora de Byoode. Es de esos productos que puedes llevar contigo a todas partes y reaplicar sin pensar. Y sí: "también puedes usarlo como mascarilla de noche para darle un push a la hidratación y nutrición y despertar con los labios suaves", apostilla la cosmetóloga.

La clave está en los ingredientes. Un cóctel para los labios capaz de mimarlos y devolverles esa jugosidad que se va perdiendo con el paso del tiempo. "Hemos querido incluir ingredientes con eficacia demostrada, tanto para hidratar como para regenerar, por lo tanto, es un buen tratamiento antiedad para los labios", comenta Raquel González. Entre ellos está "el ácido hialurónico, que funciona como un imán de hidratación: atrae el agua y la retiene, para que los labios no solo se vean bien al momento, sino que se mantengan nutridos durante horas y rellene las arruguitas. Es ideal para prevenir y tratar el temido código de barras", señala la cosmetóloga y creadora de la firma. A este se le suman los oligopéptidos, que son pequeños pero matones. "Estos péptidos estimulan la producción de colágeno y elastina, suavizan las líneas finas y mejoran la textura", aclara.

Otro protagonista clave son las ceramidas, encargadas de mantener la barrera cutánea en condiciones. "Son como el pegamento que mantiene todo unido. Sin ellas, la hidratación se escapa y la piel se sensibiliza", añade la experta. La fórmula se completa con "emolientes como manteca de karité, aceite de ricino y aceite de jojoba, que sellan la hidratación, aportan elasticidad y dejan una sensación agradable al momento", aclara la experta.

Lo que hace único a este bálsamo (del cual no me separo jamás) es que sigue la filosofía que la firma, cuyo objetivo es alimentar la piel con ingredientes que podrías encontrar en tu despensa. "El ingrediente estrella es la chía, porque es rica en omega-3 y antioxidantes. Protege, calma y mejora la elasticidad de la piel", cuenta Raquel. Pero no se queda ahí: también incluye aceite de brócoli, que es "antiinflamatorio, potencia la hidratación y ayuda a reforzar la barrera de la piel gracias a su contenido en vitamina A y ácidos grasos esenciales". ¿Más? Sí. "El aceite de almendras dulces, que es suavizante, calmante y antioxidante", concluye la creadora de Byoode.