Errores comunes y trucos de maquillaje para invitadas, según un experto

Conseguir un maquillaje perfecto no siempre es una tarea fácil. A menudo tendemos a sobrecargar el rostro para realzar el look, pero esta elección puede ser un error. Si se trata de un evento especial , muchas veces no sabemos cómo acertar con el maquillaje según la hora del día o el estilo de ropa que llevemos.

En plena época de eventos, David Francés, maquillador profesional, revela las claves que necesitas saber para lucir un maquillaje perfecto en cualquier ocasión y resaltar las facciones.

Maquillaje para boda de mañana o de tarde

No es lo mismo acudir a una boda de mañana (o cualquier otro evento parecido) a plena luz del día o cuando ya ha caído la noche. El experto recomienda que "los maquillajes de mañana requieren ser un poco más ligeros en cuanto a intensidad en la mirada, aunque siempre sin renunciar a los beneficios del maquillaje como agrandar el ojo, rasgarlo o sacar pómulo de donde no hay".

En cambio, si la boda se produce durante la tarde o la noche, "es necesario marcar más ya que en cuanto cae la luz todo desaparece". Además, es importante no recurrir a colores estridentes y siempre apostar por los neutro. Independientemente del momento del día del evento, David Francés, explica que para conseguir un maquillaje de invitada perfecto, no te puedes sentir "disfrazada".

Qué errores no debes cometer

Uno de los grandes errores que destaca el experto es "cargar la piel con mucho maquillaje". Esta acción puede mostrar la piel recargada alejándose completamente de un look natural. Francés, recomienda mezclar la base con un protector solar sin color para conseguir un efecto suave y a la vez luminoso.

Otro error común que destaca es que tendemos a mezclar el color del maquillaje con el del atuendo que llevamos. El maquillador tienen una respuesta clara ante esto: "Un error de maquillaje de invitada sería que las sombras sean del color del traje, cuando este es un color llamativo como el rosa o el amarillo". Por este motivo, aconseja "mantenerse en la elegancia con los colores neutros".

Tendencias de maquillaje para invitadas

David Francés, recomienda varios trucos a los que acudir siempre si quieres conseguir un maquillaje de invitada perfecto.

El experto opta por añadir pestañas postizas al final del ojo o "añadir brillo en las pieles más jóvenes". Además, el color vino, berenjena o teja son algunas de sus mayores apuestas, asegurando que siempre combina bien.

Si no quieres fallar en tu maquillaje, el experto explica que "los colores guindas, en diferentes intensidades, siempre quedan genial a todo el mundo y con cualquier traje".

Para terminar con el maquillaje, el experto revela uno de sus grandes trucos: "Pulverizar con un poco de laca al terminar (con los ojos cerrados) hace que el maquillaje dure muchísimo"