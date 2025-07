'Blush combo' o cómo aplicar la técnica viral de maquillaje este verano

Basta con darse un paseo por las redes sociales para llenarse de inspiración, viendo las nuevas tendencias e ideas para un maquillaje natural y super favorecedor este verano, donde, sin duda, hay un protagonista absoluto: el blush. Desde el efecto sunkissend, pasando por el strawberry o el tomato girl makeup, el objetivo es conseguir ese aspecto fresco y saludable que dan las tonalidades más vivas.

Para Inma Novillo, experta en maquillaje y responsable de Marketing de la firma MET, el colorete es uno de los productos más transformadores del maquillaje. "Tiene el poder de devolverle vida al rostro en cuestión de segundos. Por eso, elegir el adecuado no se trata solo del color, sino de entender tu tono de piel, el acabado que buscas y el efecto que quieres lograr. El colorete correcto es ese rubor que parece salir de dentro", aclara.

Aunque elegir el tono adecuado, no siempre resulta tarea fácil, no cuando tenemos tantas opciones apetecibles en el mercado. Inma Novillo explica que si tienes piel clara, los tonos rosados o melocotón aportan frescura sin endurecer. En pieles medias funcionan muy bien los corales, malvas o rosas cálidos. Y en tonos oscuros, los ciruelas, rojizos o naranjas intensos aportan mucha luz. Un consejo más: "Fíjate también en el subtono. Si tu piel es fría, los blushes con base azulada te sentarán mejor; si es cálida, busca tonos dorados o terracota".

Otra de las consideraciones a tener en cuenta es la textura. ¿Colorete en crema o en polvo?, algo que según la experta va a depender del tipo de piel, el acabado que buscas y tu estilo de aplicación. "Si quieres un resultado natural, luminoso y fácil de difuminar con los dedos, la crema es tu mejor aliada. Es perfecta para pieles secas o para quienes buscan ese efecto glow saludable, como si acabaras de volver de un paseo al sol".

El formato en polvo, en cambio, ofrece más precisión, mayor duración y permite construir color gradualmente. Ideal para pieles mixtas o grasas, o para looks más definidos. "¿Un truco de maquilladora? Si dudas entre ambos, prueba primero con crema y fija después con polvo del mismo tono: el efecto es increíblemente duradero y tridimensional".

¿Qué es el 'blush combo' y cómo aplicarlo?

"El 'blush combo' es la técnica de combinar dos productos de colorete, normalmente uno en crema y otro en polvo, para lograr un efecto más intenso, con dimensión, color y duración. Es la forma más efectiva de transformar el colorete en un gesto protagonista", señala Inma Novillo. En los últimos años, en maquillaje, el colorete en general y el blush combo en particular, se ha convertido en una auténtica declaración de estilo.

La experta nos da un paso a paso de cómo aplicar los productos para conseguir el efecto deseado:

Se aplica primero el colorete en crema, a toquecitos y bien difuminado con los dedos o una esponja, creando una base más o menos natural.

Después, se sella con un toque de polvo en un tono similar o complementario, usando una brocha suave.

Podemos utilizarlo solo como un paso para sellar el colorete en crema, no aportando mucho color, o como una forma de intensificarlo. También se puede jugar con dos tonos distintos: uno más cálido en las mejillas y otro más frío en el centro para dar un efecto de rubor natural, como si se activara desde dentro.

¿El resultado? "Un rostro con más vida, estructura y ese tono sunkissed tan favorecedor, que parece sacado de una escapada a la playa, aunque no hayas salido de la ciudad", dicen desde MET. El blush combo es ideal para tener rubor en las mejillas sin tener que exponernos al sol, pero también es la forma más fácil de llevar ese efecto postvacaciones en la piel después del verano.

Los favoritos de la experta para un 'blush combo' perfecto

The Blush Balm Bálsamo en Stick de MET: Bálsamo en stick hidratante para mejillas y labios. Aporta color y brillo natural, enriquecido con extractos vegetales que nutren, protegen e hidratan la piel. Fácil de difuminar.

The Game Changer Ombré Blush Colorete de MET: Colorete efecto ombré de doble tonalidad formulado con manteca de karité. Se recomienda aplicar con una brocha mediana.

You Make Me Blush Colorete Líquido de MET: Es el rubor que te sacará los colores. Gracias a su aplicador con almohadilla, este colorete líquido es de intensidad modulable, es muy fácil de usar y puedes ajustar la intensidad a tus necesidades para un look natural, fresco y duradero.

One, Two, Cheek Cream Blush Colorete en Crema de MET: Este colorete en crema es ideal para ti si lo que te apasiona es arriesgar con tus looks. Es ligero y de larga duración. Además, también lo puedes utilizar en tus labios como en un tinte.