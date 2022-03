Trigo, maíz y girasol suben hasta un 50% y encarecen la cesta de la compra

La cesta de la compra no pasa por su mejor momento. El aumento de la inflación y el conflicto en Ucrania están provocando un aumento de precios de la materia prima agrícola. El maíz, por ejemplo, sube un 28% en lo que va de año en el mercado estadounidense, el mayor de todo el mundo, y ya cotiza a menos de un 10% de los máximos históricos que se alcanzaron en 2012, cuando, en un año de cosecha nefasta, los precios de los alimentos alcanzaron un nuevo máximo histórico, según los datos que recopilaba la Organización de Naciones Unidas.

El aceite de girasol, por su parte, sube más de un 13% en el año, y el aumento de precios desde junio del año pasado, cuando se vieron los precios más bajos de 2021, es cercano al 50%. En cuanto al trigo, la variedad de trigo duro es la que está experimentando las subidas más significativas, con una subida de casi el 75% desde el pasado mes de julio. Para la cebada, la subida es del 30%en ese mismo periodo

Esto se debe a que Ucrania es el granero de Europa. Tanto, que su bandera representa un campo de trigo bajo un cielo azul. El 70% del territorio es cultivable, y se trata del mayor productor del mundo de aceite de girasol, según los datos del año 2019 que recopila el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), con casi un 20% de las exportaciones mundiales de este recurso agrícola, que en 2019 supusieron ingresos de 3.750 millones de dólares para el país.

Además, aunque Ucrania no es un productor tan importante de maíz para el mundo, por su peso en las exportaciones mundiales (un 13% del total), con sus ventas de este cereal ingresó casi 4.800 millones de dólares en 2019, su mayor fuente de ingresos por las ventas al exterior.

Y la lista sigue: es un importante exportador de trigo y de cebada (3.100 millones de dólares y casi 500 millones en exportaciones en 2019 respectivamente). En los últimos días el encarecimiento se ha acelerado peligrosamente debido al conflicto, y amenaza con contribuir a aumentar una tasa de inflación que, ya antes de la invasión rusa, estaba alcanzando niveles preocupantes.

Es una escalada que parece no tener freno y que, aunque gracias a la gran competitividad existente ente las cadenas de supermercados que se ha conseguido amortiguar en parte, no ha impedido un fuerte encarecimiento de la cesta de la compra. Fuentes de la distribución aseguran, de hecho, que el sector ha asumido un coste aproximado de 2.000 millones de euros para no trasladar al consumidor final todo este incremento que se ha producido en el campo. Pero parece poco probable que puedan estrechar aún más sus márgenes y los últimos datos del INE no auguran un futuro muy prometedor. El aumento del IPC interanual de febrero fue del 7,4% , aunque se debe a las subidas "generalizadas" en la mayoría de sus componentes, entre las que destacan las de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa se sitúa en el 4,8%, dos décimas menos a la del mes anterior, debido a que los precios de las legumbres y hortalizas, agua mineral, refrescos, zumos de frutas y vegetales subieron el año pasado más que este mes.

Esta misma situación muestran los datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD), elaborado por la organización agraria COAG, que miden la evolución de los precios de origen (lo que percibe el agricultor o ganadero) y de destino (lo que llega al consumidor) de más de una treintena de alimentos frescos que llenan la cesta de la compra. En términos generales, en enero la mayor inflación se ha dado en los agrícolas, del 4,95%, mientras que en los ganaderos se quedó en el 3,12% Los precios en destino muestran un crecimiento medio del 4% en enero de 2022 comparado con 2021, dado que 23 de los 33 productos han sufrido incrementos. El alimento fresco que más ha aumentado de precio fue la alcachofa, dado que este enero tenía un precio de 3,92 euros el kilo, un 22,5% más que un año antes; y a este le siguió la mandarina con un incremento del 21,8% hasta alcanzar los 2,74 euros el kilo. El calabacín y la coliflor siguieron de cerca este repunte, aumentando un 21,7% y un 21,6% respectivamente, hasta situarse en los 3,03 euros y 1,97 euros/kg.

El pollo fue el producto ganadero que más aumentó, un 8,7% hasta los 2,99 euro/kg, seguido del cordero con un aumento del 8,3% y de la ternera con un 5,5% más que en 2021. Los huevos, el conejo, el cerdo y la leche de vaca también sufrieron aumentos. La cesta de la compra se acerca así a récords históricos.