El Corte Inglés y Palladium venden la cadena de hoteles Ayre a Eurazeo por unos 130 millones

El Corte Inglés y Palladium Hotel Group, que participan al 50% en el negocio hotelero, han decidido vender la cadena Ayre a Eurazeo y centrarse en el segmento de hoteles de alto valor añadido mediante el desarrollo de nuevos establecimientos de la cadena Only YOU Hotels. Eurazeo es una firma de inversión formada por la fusión en abril de 2001 de Azeo y Eurafrance.

El importe de la operación no se ha hecho público, si bien, fuentes del sector apuntan a elEconomista que estaría rondando los 130 millones de euros.

La operación incluye la venta de cinco hoteles de la marca Ayre, que suman cerca de 800 habitaciones, situados en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, así como un solar en Oporto (Portugal). El nuevo propietario de estos hoteles será Eurazeo, un grupo de inversión francés que cuenta con activos bajo gestión por volumen de 27.000 millones de euros y que además de invertir en inmobiliario cuenta con una rama de private equity, con un portfolio de 450 empresas, y otra de deuda.

Para llevar a cabo esta transacción El Corte Inglés y Palladium Hotel Group, que operan en conjunto en el sector hotelero desde 2006 con las marcas Only YOU Hotels y Ayre Hoteles, han contado con BBVA y Deloitte como asesores financieros, y Arcadis como asesor técnico. La operación está sujeta a la autorización de las autoridades de la competencia.

Asimismo, Palladium Hotel Group y El Corte Inglés prevén la transformación de Ayre Hotel Sevilla en un nuevo Only YOU, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en este segmento de alta gama. Este hotel de Sevilla, el quinto de la marca Only YOU Hotels, se sumará a los que la cadena tiene ya en Madrid (Atocha y Barquillo), Valencia y Málaga, este último bajo gestión.

"La marca Only YOU Hotels se distingue por el lujo centrado en los pequeños detalles, en el que el huésped es siempre el protagonista y en el que sus equipos conocen las últimas novedades de la ciudad. Además, son hoteles dinámicos con una permanente propuesta de eventos y experiencias y se caracterizan por su rompedora estética y sus cálidos y sofisticados ambientes", ha asegurado El Corte Inglés en un comunicado.

En este sentido, ambas compañías analizan ahora diversas opciones en lugares privilegiados de diversas ciudades tanto españolas como de otros países para aumentar su presencia en el segmento de hoteles premium.

El hecho de que la alianza entre Palladium y El Corte Inglés se mantenga no significa que el gigante de los grandes almacenes en España haya desechado la idea de iniciar un negocio hotelero en solitario. Así, podría aprovechar parte de su cartera de activos para transformarlos en nuevos establecimientos de cuatro estrellas, empezando por un edificio que tiene en propiedd en el Barrio de Salamanca de Madrid, en plena arteria comercial de Goya.