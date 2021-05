El Corte Inglés y los Matutes ponen a la venta el 100% de los hoteles Ayre

El Corte Inglés y la familia Matutes acaban de poner a la venta el 100% de la cadena hotelera Ayre, según han confirmado diferentes fuentes financieras a elEconomista. La transacción contempla la venta total de los ocho establecimientos urbanos con los que cuenta la cadena, ubicados en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Oviedo. Fuera del perímetro de la transacción quedaría su otro negocio hotelero compartido: la cadena de establecimientos boutique Only You, que cuenta con otros dos hoteles en la capital y prevé abrir también en otras ciudades como es el caso de Valencia, Málaga y Sevilla.

Por el momento, la transacción se encuentra todavía en una etapa muy inicial, aunque los propietarios ya han dado un mandato de venta a BBVA y Deloitte para que busquen comprador para estos ocho hoteles. En este sentido, y según las mismas fuentes, los asesores han tenido ya los primeros acercamientos con los posibles candidatos para testar su interés en hacerse con el 100% de los hoteles Ayre, con la previsión de poder cerrar la transacción a lo largo de este mismo año.

El gigante español de la distribución participa con un 50% en la sociedad FST Hoteles, que explota la cadena Ayre y que preside Abes Matutes, a través de Parinver, su brazo inversor. El otro 50% restante es propiedad de Fiesta Hotels & Resorts, sociedad de la familia Matutes, conocidos por ser dueños también de los hoteles Palladium.

Estructura de la operación

En principio, la idea de los vendedores es desprenderse de todos los hoteles en un mismo paquete y no vender activo a activo, algo que llego a plantearse con anterioridad. Sin embargo, el atractivo de los inversores por todos los establecimientos no es el mismo. Las mismas fuentes indican a este diario que los más interesantes resultan los de Madrid -el Gran Hotel Colón-, Barcelona -Caspe, Gran Via y Rosellón- o Sevilla y Córdoba, frente al caso de los hoteles de Oviedo, el Ramiro I y el Alfonso II. El momento de lanzar esta transacción no es casual, pues numerosos inversores buscan oportunidades en el mundo hotelero tras la pandemia del coronavirus, a la espera del repunte del mercado.

En septiembre de 2018, la familia Matutes y El Corte Inglés acordaron en una junta general extraordinaria la escisión de la sociedad FST Hotels en dos firmas distintas. Por un lado quedó así FST Hotels, que es la que sale ahora a la venta y, por el otro, Only You. A falta de que se hagan públicos las cuentas del último ejercicio, una vez auditadas, la primera sociedad alcanzó en 2019 una cifra de negocios consolidad de 30 millones de euros, ligeramente por encima del ejercicio anterior. La compañía alcanzó ese año un resultado después de impuestos de 5,3 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 32,5% respecto al año anterior. Con un patrimonio neto de casi 70 millones de euros, la situación financiera de la sociedad, a la espera de que se conozcan los datos del último ejercicio, estaba así completamente saneada.