El sector agrario convoca una gran manifestación en Madrid en plena polémica por las declaraciones de Garzón

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto a la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto (Rfeagas), la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), y la Alianza Rural, han convocado una gran manifestación en Madrid el próximo 20 de marzo con el objetivo de defender el medio rural español.

La conovcatoria se produce en medio del enorme malestar que ha provocado en el sector las críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la carne española.

De hecho, durante la presentación de la protesta, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha calificado de "irresponsables" las declaraciones del ministro.

"No estamos de acuerdo con sus palabras, que han sido tremendamente irresponsables siendo generoso, y se lo voy a dar por desconocimiento y le quito la mala fe, aunque se la podría poner, porque ha puesto en riesgo el sacrificio enorme que viene haciendo el sector agrícola y ganadero, y en el tema de las macrogranjas es un concepto con el que se que quiere confundir al personal", ha asegurado Barato.

Agricultores, ganaderos y cazadores reclamarán en esta concentración, bajo el lema 'Juntos por el campo' y '20MRural', un plan de choque al Gobierno y al resto de las administraciones para paliar los graves problemas que está teniendo el sector tras el incremento de costes y la falta de rentabilidad de sus explotaciones.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha destacado que el "mundo rural necesita salir a la calle para reinvidicar temas que son de justicia y que algunas veces son de atropello".

Barato ha señalado entre otros problemas que encaran la reforma laboral, que no se ha adaptado a las necesidades del sector agrario y ganadero, con temas como en el de la estacionalidad, ya que ha recordado que la "uva, la aceituna o las flores hay que recogerlas cuando hay que cogerlas y es algo que no se contempla suficientemente en la reforma laboral".

"Esta reforma laboral además va a traer con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) más desempleo y aboca al sector a cambios de cultivos de forma urgente. Y luego está el lío de los fijos discontinuos que va a ser un negocio para otros, donde el trabajador va a cobrar igual o menos y esas empresas se llevarán el dinero", ha indicado, al tiempo que ha avanzado que el sector está abordando con el Gobierno darle una solución a la temporalidad con alguna adenda a la futura reforma.

El sector agrario también sale a la calle en marzo por el incremento de la tarifas eléctricas, ya que ha denunciado que agricultores y ganaderos son el único sector donde se sigue pagando la luz sin usarla. "Que la ministra de Transición Ecológica en vez de darnos cariño, nos dé eficacia y eficiencia en las normas", ha reclamado.

Por otro lado, el presidente de Asaja, que ha desvelado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, desconoce el contenido del manifiesto de la concentración, y que no se han puesto en contacto ni con partidos políticos ni organizaciones sociales. Además, ha pedido que se "deje de utilizar a la España Vaciada ahora que vienen elecciones".

"Prefiero una solución a una manifestación. Queremos el apoyo del mundo urbano a esta concentración y no de los partidos políticos con siglas, que no sea una guerra y que vengan a por la foto. No para sacar una rentabilidad con esto. No queremos que se degrade más el medio rural y por eso aquí no sobra nadie", ha recalcado.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha recalcado que el sector se "une en esta manifestación para hacer frente a una situación difícil para el mundo rural".

Protección del lobo

Padilla ha lamentado que el plan estratégico de la PAC tiene un "déficit muy importante", porque considera que estas ayudas deben servir para contribuir a que no haya pérdida de renta a agricultores y ganaderos. "La PAC debiera ser más justa con aquellas personas que viven de esta actividad", ha recalcado.

El secretario general de COAG también ha criticado el control de las importaciones y la competencia desleal respecto a terceros países. "No es justo poner en el mismo lineal los productos de la UE, donde tienen que cumplir requisitos muy rigurosos, y nos pongan al mismo nivel a productos a los que no se exige nada", ha censurado.

En la manifestación también se protestará por la protección a determinadas especies que hacen daño a las plantaciones y a las ganaderías. "Es incomprensible que el lobo se recoja en el Lespre. Nosotros no estamos en que se erradique sino en que se controlen las especies, porque parece una contradicción que estemos luchando para que los pueblos no se vacíen y vivan de su actividades, pero se legisle para que la ganadería extensiva abandonen porque no pueden hacer frente a estos daños", ha señalado.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha denunciado el "incremento desmesurado e injustificado" de los costes de producción que está poniendo en riesgo a las explotaciones. "Necesitamos un plan de choque para controlar estos costes de producción que nos está machacando y que la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla a rajatabla para tener precios justos que cubran esos costes", ha recalcado.

Ramos también ha indicado la necesidad de que existan seguros agrarios "más fuertes y competitivos" para ayudar al sector, así como la importancia del relevo generacional, por lo que se reclamarán en la manifestación presupuestos suficientes a las comunidades autónomas y al Gobierno para que los jóvenes vuelvan al campo.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, ha resaltado que su sector afronta una "situación agónica" que de continuar así llevará a la caza a su extinción", por lo que acuden a esta concentración para exigir modificaciones legislativas y revocar la situación del lobo en el lista del Lespre, entre otras.

Mientras que el presidente de Alianza Rural, Fermín Bohórquez, ha alertado de la "grave situación" que encara el campo español por el tema de los incrementos de los suministros y los fletes, entre otros, y ha lamentado la "falta de empatía" que se están encontrando con las administraciones como con el Ministerio liderado por Teresa Ribera.