Las ansiadas trufas de las monjas clarisas de Belorado: 55 euros el kilo y se pueden comprar por internet

Las monjas de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara, ya más conocidas como las monjas rebeldes de Burgos, han saltado a la más reciente actualidad por un comunicado en el que indicaron que abandonaban la Iglesia Conciliar debido a la "persecución" que sufren, indicando que están "bloqueadas" por Roma al no otorgarles la licencia de venta del convento de Derio, acusando a estos de "querer quedarse" con sus propiedades.

De este modo, acusan a Roma de no permitirles "cumplir con los pagos" del Monasterio de Orduña y rescindir el contrato de compraventa "sin previo aviso" después de tres años, tal y colo recoge Europa Press. "Nos van a denominar herejes y cismáticas, locas y muchas cosas más, muy calumniosas y desagradables. No los creáis, al menos por esta vez, que no os engañen", aseguran en el contundente comunicado.

Tal ha sido el revuelo en todo el entorno religioso que, ahora, también ha salido a la luz la labor de repostería de las hermanas clarisas, que están especializadas en la elaboración de dulces de chocolate, destacando las trufas.

Las trufas de las monjas rebeldes de Burgos

"Logran vivir autofinanciándose gracias a la elaboración de riquísimas trufas y otros chocolates", indican en la página web sobre la labor artesana de las hermanas pobres de santa Clara de Burgos, que también tienen sus propias redes sociales y disponen de un canal de venta online: "Siempre con alegría, elaboramos artesanalmente los chocolates de 'El Obrador del Convento'", escriben en su perfil de Instagram.

Estas trufas, que han contado con el asesoramiento tanto del maestro Paco Torreblanca como del chef con tres estrellas Michelin, Pedro Subijana, quien ha usado las elaboraciones de estas monjas en los postres de su restaurante Akelarre, han despertado el interés de muchos usuarios, que pueden encontrarlas en El Obrador del Convento, que es como se llama su página de venta online.

De hecho, en la mencionada web, se pueden ver todos los pasos de elaboración de las trufas, además de conocer a fondo los ingredientes para preparar la receta o saber más sobre la labor repostera del convento y de las propias hermanas clarisas de Burgos.

Por último, en la tienda, se pueden encontrar las cajas de trufas, de muchos tipos. De hecho, hay cajas surtidas de 500 gramos por un precio de 33 euros, así como otras de 600 gramos por 44 euros o un un kilo de trufas por 55 euros. Hay formatos más pequeños, como cajas surtidas de 190 gramos por 17 euros o paquetitos para regalo de dos trufas por 2,30 euros, entre otras opciones.

Además de las trufas, se pueden adquirir otros productos de repostería, como rocas, meteoritos, bombones, productos sin azúcar, perlas, tabletas... y formatos especiales, como cestas de Navidad y cajas mixtas. En la sección 'Bazar' hay libros de recetas, licores o llaveros, entre otros productos.